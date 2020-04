Über das Coronavirus, apokalyptische Zustände und China spricht der aus Linz stammende und in den USA tätige Virologe Peter Palese im Interview. OÖN: Sie leben in New York, wie ist die Lage dort, wie läuft das Krisenmanagement in den USA? Peter Palese: New York ist leider das Zentrum der Pandemie in den USA. Das Mount-Sinai-Zentrum besteht aus dem größten Spitalskomplex in New York City und der Medical School, in der ich arbeite. Wir haben derzeit fast 2000 Patienten mit Covid-19 im Spital,