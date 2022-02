Chat von Pilnacek: WKStA bei Ministerin Zadic

Der suspendierte Sektionschef spricht sich darin angesichts von Befangenheitsvorwürfen gegen einen "Ibiza"-Ermittler dafür aus, diesen observieren zu lassen.

Man fordere eine "vollständige und transparente Aufarbeitung" der Vorgänge und mehr Schutz für die Bediensteten, heißt es in einem Brief der Personalvertretung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) an Zadic. Die Ministerin kündigte ein persönliches Gespräch an und verwies auf bereits erfolgte Neuerungen im Bereich Korruptionsbekämpfung: "Gewaltentrennung" in der Sektion Straflegistik/Einzelstrafsachen, mehr Personal in der WKStA und der weisungsfreie Bundesstaatsanwalt in Planung.

Bereits stattgefunden habe ein Gespräch mit der Rechtsschutzbeauftragten Gabriele Aicher, weil diese zur Ausformulierung einer scharfen Kritik an der WKStA den Anwalt eines beschuldigten VP-Politikers engagiert hatte. Sie habe bei Aicher darauf gepocht, "dass die Unabhängigkeit der Justiz immer gewahrt und auch nach außen sichtbar sein muss", hieß es aus dem Büro der Ministerin.