Chaos im Ibiza-Ausschuss: Anzeige, Beschimpfungen und ein Rücktritt

Für den Ibiza-Untersuchungsausschuss endete am Freitag eine turbulente Sitzungswoche mit einem Paukenschlag: Verfahrensrichterin Ilse Huber zog nach anhaltender Kritik aus der Opposition die Konsequenz und legte ihr Amt nieder. Auslöser sei "die höchst abfällige Äußerung einer Fraktionsführerin" gewesen. So etwas habe sie in ihrer "jahrzehntelangen Laufbahn als Richterin noch nie erlebt", hieß es in einer schriftlichen Erklärung der ehemaligen Vizepräsidentin des Obersten Gerichtshofs, deren Karriere am Landesgericht St. Pölten begonnen hat.

Gemeint war Neos-Fraktionschefin Stephanie Krisper, die am Donnerstag am Rande der zähen Befragung von Finanzminister Gernot Blümel (VP) "Die geht ma am Oasch" gesagt hat. Die wegen eines versehentlich offenen Mikrofons für alle hörbare deftige Unmutsäußerung hat VP-Fraktionschef Wolfgang Gerstl umgehend als Affront gegen Huber kritisiert. Nach deren Rücktritt sprach Gerstl von "Mobbing".

Stephanie Krisper Bild: APA

Sie habe "bereits mehrfach festgestellt", dass sich ihre Aussage nicht gegen Huber gerichtet habe, so Krisper. Sie habe im Plural gesprochen und die zermürbenden Streitereien um zulässige Fragen und Entschlagungsgründe, aber auch Blümels Erinnerungslücken gemeint.

Als Verfahrensrichterin war es Hubers Aufgabe, den Ausschuss-Vorsitzenden Wolfgang Sobotka (VP) zu beraten und die Erstbefragung von Zeugen durchzuführen. Der Konflikt mit der Opposition begann mit der Einvernahme von Harald Neumann, weil es Huber dem Ex-Novomatic-Chef durchgehen ließ, sich selbst bei banalen Fragen unter Hinweis auf sein Strafverfahren zu entschlagen. Auch bei Blümels Serie an Erinnerungslücken (86 Mal) gab es kein Einschreiten. Dafür hat Huber Fragen zum Suchtmittelverfahren gegen Öbag-Chef Thomas Schmid wegen angeblicher Themenverfehlung unterbunden.

Wolfgang Sobotka Bild: APA

Nach Hubers Rückzug soll nun der stellvertretende Verfahrensrichter Wolfgang Pöschl übernehmen, ehe die Präsidiale die Nachfolge regelt. Die nächste Sitzungswoche ab Mittwoch steht im Zeichen der FPÖ mit Ex-Casinos-Vorstand Peter Sidlo, Ex-Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs und FP-Obmann Norbert Hofer im Zeugenstand.

Blau für Pink

Nicht Krisper, sondern das "Verhalten von Sobotka" sei die Wurzel für Hubers Rückzug, kam von FP-Fraktionschef Christian Hafenecker eine selten gesehene Solidaritätsnote für die pinke Kollegin. Sobotka "wollte die Verfahrensrichterin instrumentalisieren", um seine eigene Rolle beim Alois-Mock-Institut zu vertuschen, sagte Hafenecker.

Video: Die Opposition fordert den Abtritt von Wolfgang Sobotka (ÖVP) als Vorsitzenden im "Ibiza"-U-Ausschuss. Andreas Mayer-Bohusch (ORF) erklärt, ob der Druck so stark werden könnte, dass Sobotka gehen muss.

Der VP-nahe Verein mit Sitz in St. Pölten, dessen Präsident Sobotka ist, hat in den vergangenen Jahre Spenden vom Glücksspielkonzern Novomatic erhalten. Um wie viel Geld es geht, ist offen. Nach anonymen Hinweisen prüft derzeit die Staatsanwaltschaft. SPÖ, FPÖ und Neos wollen deshalb Sobotka als Zeuge in den U-Ausschuss laden. Was nur bedeuten könne, dass sich der Nationalratspräsident als Vorsitzender zurückzieht, fordert die Opposition.

Strache, der stille Teilhaber

Parteinahe Vereine als mögliche Vehikel für illegale Spenden sind ein zentrales Themenfeld für die Justiz und im Ibiza-Ausschuss. Im Zentrum war zuletzt das „Institut für Sicherheitspolitik“ (ISP), das vom Anwalt und Ex-FP-Abgeordneten Markus Tschank gegründet worden ist.

Der Verein hat ab 2018 vom Glücksspielkonzern Novomatic insgesamt 240.000 Euro erhalten, vom Verteidigungsministerium sind seit 2017 jährlich 200.000 Euro geflossen. Die FP Wien hat 35.000 Euro als „Startfinanzierung“ beigesteuert. Das ISP hat seinerseits 27.000 Euro an die Immobilienfirma Imbeco überwiesen.

Als Eigentümer von Imbeco scheint Tschank auf. Prominenter ist die Liste der „stillen Teilhaber“: der Wiener FP-Chef Dominik Nepp, Ex-FP-Klubobmann Johann Gudenus und laut ORF-Radio der ehemalige Parteichef Heinz-Christian Strache. Imbeco hat das Geld mittlerweile an das ISP zurückgezahlt.

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at