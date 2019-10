Chalupka will neue Karfreitagsregel

Die türkis-blaue Regierung hatte den höchsten Feiertag der Protestanten in Folge eines EuGH-Urteils gestrichen. "Das war eine Husch-Pfusch-Lösung, die nicht funktioniert", sagte Chalupka gestern in der ORF-"Pressestunde".

Chalupka kritisierte, dass dies dazu führe, dass die Gottesdienste am höchsten protestantischen Feiertag "nicht mehr in gewohnter Weise gefeiert werden können". Bei den nun beginnenden Koalitionsverhandlungen hofft der Bischof, dass alle Parteien, die die Karfreitagsregelung im Wahlkampf kritisiert haben, auf eine Reform drängen werden: "Zufrieden mit dem ist nur die ÖVP", so Chalupka.

> Video: Die evangelische Kirche sieht sich in ihrer Religionsfreiheit eingeschränkt, sagt der neue evangelisch-lutherische Bischof Michael Chalupka in der ORF-"Pressestunde".