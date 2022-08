Causa Jenewein: Kickl als Zeuge im U-Ausschuss

Das kündigte ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger in der "Krone" (Mittwochausgabe) an. Der ehemalige Nationalratsabgeordnete und spätere Klubmitarbeiter Hans-Jörg Jenewein, der auch als Vertrauter Kickls gilt, soll eine Anzeige gegen die Wiener FPÖ verfasst haben, in der es um mutmaßlichen Fördermissbrauch geht.

Jenewein trat nach Bekanntwerden dieser Anzeige aus der Partei aus, auch dienstrechtliche Maßnahmen wurden gesetzt. Einige Tage später wurde ein Suizidversuch Jeneweins bekannt. In diesem Zusammenhang will Hanger Kickl auch zum FPÖ-nahen Verein Austria in Motion neuerlich befragen. Ein offenbar heimlich von Jenewein aufgezeichnetes Telefonat mit den früheren Parteikollegen Markus Tschank und Markus Braun legt nämlich den Verdacht nahe, dass Kickl in die Architektur der parteinahen Vereine involviert war.

Als "leicht durchschaubares Ablenkungsmanöver vom schwarzen Korruptionssumpf" bezeichnete FPÖ-Fraktionsobmann Christian Hafenecker die Kickl-Ladung. "Vom schwarzen Selbstbedienungsladen COFAG, über den Fördergeldmissbrauch beim NPO-Fonds, den Millionenskandal um den Wirtschaftsbund Vorarlberg bis hin zum Regierungsversagen bei der Teuerung: Die ÖVP versinkt immer tiefer im Skandalmorast und braucht daher jede Möglichkeit zur Ablenkung wie den sprichwörtlichen Bissen Brot. Dass die Schwarzen daher jetzt verzweifelt versuchen, Bundesparteiobmann Herbert Kickl anzupatzen, zeigt nur, wie sehr sie politisch mit dem Rücken zur Wand stehen", so Hafenecker.