Causa Ischgl: Zwischenbericht kommende Woche

Dann werde über weitere Untersuchungen entschieden, sagte Staatsanwaltssprecher Hansjörg Mayr. Noch werde gegen keine konkreten Personen ermittelt, bestätigte Mayr einen Bericht von "Focus Online".

285 Personen, die sich in Tiroler Skiorten – großteils in Ischgl – mit dem Coronavirus angesteckt hatten, schlossen sich bisher als Opfer dem Verfahren an, rund 90 Prozent stammen aus Deutschland.

Der Verbraucherschutzverein und deren Obmann Peter Kolba hatten eine Anzeige eingebracht, weil Tiroler Behörden die Sperren von Hotels und Pisten trotz Corona-Infektionen hinausgezögert haben sollen.

