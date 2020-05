Causa Ischgl: Wieder Vorwürfe, Hickhack in Tirol

Die Bezirkshauptmannschaft Landeck soll laut "profil" einen Erlass des Gesundheitsministeriums missachtet haben, wonach alle engen Kontaktpersonen von Infizierten per Bescheid für 14 Tage in Heimquarantäne zu schicken sind. Das Land wies dies zurück. Die am 29. Februar erhaltenen Vorgaben seien stets erfüllt worden.

"Das Behördenversagen wird immer deutlicher", sagte Tirols SP-Chef Georg Dornauer. Die politische Verantwortung müsse im Herbst in einem Sonderlandtag geklärt werden. Die Bundes-FP prüft eine Anzeige gegen das Land Tirol. "Die Menschen in Tirol sind dieser wahnhaften Suche nach Schuldigen für eine Pandemie, die die ganze Welt erfasst hat, längst überdrüssig", konterte Tirols VP-Klubchef Jakob Wolf. Der Opposition gehe es nur um Skandalisierung.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz

Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.