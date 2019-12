Causa Ibiza: Einer von drei Verdächtigen enthaftet

Wie eine Sprecherin des Wiener Straflandesgerichts den OÖNachrichten bestätigte, fand am Donnerstagvormittag eine Haftprüfung statt. Der Richter entschied auf Enthaftung. Um wen es sich handelt, wollte die Gerichtssprecherin nicht sagen. Morgen, Freitag, findet ein weiterer Haftprüfungstermin statt.

Wie berichtet, waren am 19. November drei Verdächtige zunächst festgenommen worden, wenige Tage später wurde die U-Haft verhängt. Das Trio soll gemeinsam mit Privatdetektiv Julian H. 2017 an der Vorbereitung der geheimen Filmaufnahmen von Ex-FP-Chef Heinz-Christian Strache und Ex-Klubchef Johann Gudenus im Gespräch mit einer falschen Oligarchin in einer Finca auf Ibiza beteiligt gewesen sein.

Artikel von Jasmin Bürger Redakteurin Innenpolitik j.buerger@nachrichten.at