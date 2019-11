Casinos: Jeder will seinen U-Ausschuss

Die von SPÖ, Grünen und Neos beantragte Sondersitzung zur Casinos-Affäre findet am Dienstag statt. Finanzminister Eduard Müller wird als Eigentümervertreter der Republik im Nationalrat zum Postenschacher um den FP-nahen Casinos-Vorstand Peter Sidlo und zum Korruptionsverdacht befragt.

Ein Thema sollten auch die von Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker gestern in einem Brief an alle Klubobleute erneuerten Forderungen sein. Kraker will vor allem, dass der RH künftig Unternehmen ab einem Staatsanteil von 25 Prozent prüfen darf.

Derzeit gibt es dieses Prüfrecht erst ab 50 Prozent. Bei den Casinos Austria ist die Republik mit 33 Prozent zweitgrößter Teilhaber hinter der tschechischen Sazka-Gruppe (38 Prozent). Der dritte Großaktionär ist der Glücksspielkonzern Novomatic mit 17 Prozent.

Neos-Mandatar Douglas Hoyos kündigte für Dienstag einen Antrag für eine Verfassungsänderung im Sinne von Kraker an. Auch Grünen-Chef Werner Kogler unterstützt dieses Projekt. Um die Prüfgrenze tatsächlich auf 25 Prozent zu senken, müsste für eine Verfassungsänderung auch die ÖVP zustimmen. Die will aber das Thema nun in den Koalitionsverhandlungen "im Gesamtpaket" diskutieren, hieß es gestern aus dem VP-Klub.

Wahrscheinlicher ist die baldige Einberufung eines Untersuchungsausschusses zu parteipolitisch motivierten Postenbesetzungen im weiteren und zur Causa Casinos im engeren Sinn. Neos und Grüne wollen die jüngsten und auch länger zurückliegende Personalentscheidungen beleuchten.

Die ÖVP will ein ganzes Jahrzehnt prüfen, um so auch die Praxis unter SP-geführten Regierungen aufzuzeigen. Das will auch FP-Klubchef Herbert Kickl, der aber die jüngste Zeit aussparen möchte, um, so sagt er, die Justiz nicht zu behindern. SP-Finanzsprecher Jan Krainer bezeichnete den VP-Vorschlag für "eine Historikerkommission" als Ablenkungsmanöver vom Verdacht des Amtsmissbrauchs und der Untreue. Die SPÖ möchte die Causa Casinos im Rahmen eines Ibiza-Ausschusses abhandeln.