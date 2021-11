Caritas fordert Maßnahmen gegen Frauenarmut

Corona habe die prekäre Situation vor allem bei Alleinerzieherinnen verschärft. In der Pandemie wurden viele Frauen arbeitslos. "Von Februar 2020 bis März 2021 ist die Zahl der Frauen ohne Job um 40 Prozent gestiegen, bei Männern um 25 Prozent", so Generalsekretärin Anna Parr.

"Wir müssen sicherstellen, dass die Menschen trotz Jobverlust genug Geld für Mieten und Heizkosten haben", richtete der Präsident der Caritas Österreich, Michael Landau, bei einer Pressekonferenz in Salzburg an die Adresse der Bundesregierung. Jetzt gehe es darum, einen zukunftstauglichen, armutsfesten Sozialstaat sicherzustellen. Landau forderte eine Reform der Sozialhilfe Neu, österreichweit einheitliche bedarfsgerechte Mindestrichtsätze, eine dauerhafte Erhöhung des Arbeitslosengeldes auf eine existenzsichernde Grundlage, Beibehaltung der Notstandshilfe und eine Umgestaltung des Familienbonus, so dass Kinder unabhängig vom Einkommen der Eltern profitieren können.