BVT-Ausschuss schließt Befragungen mit prominenten Zeugen ab

Mit dem gestrigen Tag wurden die Zeugenbefragungen im BVT-Untersuchungsausschuss abgeschlossen. Seit 20. April 2018 versuchen die Parteien, Antworten auf mehrere Fragen zu bekommen. Mitunter auf so viele Fragen, dass der U-Ausschuss schon etwas unübersichtlich geraten ist. Gestern waren die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leiter (VP) und der Wiener Polizeipräsident Gerhard Pürstl dran. Es ging um vermuteten Postenschacher und Informationsbeschaffungen zugunsten der ÖVP im Innenministerium. Beide Zeugen bestritten dies, wie auch tags zuvor Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. BVT-Chef Peter Gridling hatte zuvor allerdings ausgesagt, dass es sehr wohl Interventionen gegeben habe. "Es zeigt sich ein Sittenbild, wie die ÖVP-Minister mit ihren Ministerien in Wahlkampfzeiten umgehen", sagte SP-Fraktionschef Jan Krainer dazu.

Da nächste Woche wohl der Neuwahl-Beschluss gefällt wird, muss der Ausschuss diese Woche seine Beweisaufnahme abschließen. Der Abschlussbericht wird im Herbst erwartet. Auslöser für den eineinhalb Jahre dauernden Untersuchungsausschuss war die umstrittene Razzia im Amt für Verfassungsschutz (BVT) im Innenministerium. Umfangreiche Daten wurden damals beschlagnahmt, Ermittlungen eingeleitet, Suspendierungen ausgesprochen. Davon ist nichts übrig. Die Hausdurchsuchung wurde als rechtswidrig eingestuft. Gab es also ein politisches Interesse an bestimmten Daten? Diese Frage und vor allem die Rolle des damaligen Innenministers Herbert Kickl und seines Generalsekretärs Peter Goldgruber beschäftigten den Ausschuss lange. Seit Februar geht es um die "schwarzen Netzwerke" im Innenministerium.

Der Abschlussbericht des Ausschusses dürfte angesichts der Aspekte, die bei den Zeugenbefragungen bekannt wurden, umfangreich sein. So berichtete Gridling von "Geheimprojekten" im Verfassungsschutz, die Goldgruber installierte. Neos-Abgeordnete Stephanie Krisper dazu: "Ich verlange Aufklärung durch den neuen Innenminister Wolfgang Peschorn."

Fest steht jedenfalls, dass die Kooperation mit den ausländischen Geheimdiensten gelitten hat. Auf die Frage, ob es in seiner zehnjährigen Amtszeit jemals eine so schwere Phase in der internationalen Zusammenarbeit gegeben habe, antwortete Gridling mit einem klaren: "Nein."

Artikel von Barbara Eidenberger Redakteurin Innenpolitik b.eidenberger@nachrichten.at