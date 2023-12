Burgenlands Landeshauptmann Doskozil nach Operation zurück im Büro

Auch für den Budgetlandtag am Mittwoch und Donnerstag werde er sich entschuldigen. Eine Sitzung der Landesregierung habe Doskozil, der Ende November in Leipzig operiert wurde, am Dienstag bereits geleitet. Dabei wurde die angekündigte Verlängerung des Wärmepreisdeckels mit adaptierten Richtlinien für 2024 beschlossen. Bei der Budgetdebatte im Landtag wird Doskozil fehlen.

Einen Vorgeschmack auf die Debatte lieferten die Landtagsparteien schon am Dienstag: Während SPÖ-Klubobmann Roland Fürst vom "besten Budget" sprach, kam von ÖVP und Grünen Kritik. Die FPÖ forderte die Einführung eines "Müttergehalts" auf Basis des Mindestlohns von 2.000 Euro netto im landesnahen Bereich. Dieses soll für Eltern mit österreichischer Staatsbürgerschaft bis zum verpflichtenden Kindergartenjahr gelten und ihnen ermöglichen, ihre Kinder nicht "in Fremdbetreuung zu geben", meinte Landesparteiobmann Alexander Petschnig.

