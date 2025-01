Burgenland-Wahl im Zeichen des roten Querdenkers und des blauen Heimkehrers

Am 19. Jänner muss Landeshauptmann Doskozil eine Wahl schlagen.

Am Sonntag geht im Burgenland, dem nach Einwohnern kleinsten Bundesland Österreichs, die Landtagswahl über die Bühne. Von den 250.399 Wahlberechtigten haben mehr als 34.000 bereits am vergangenen Freitag das Angebot eines vorgezogenen Urnengangs in Anspruch genommen. Im Fokus der Entscheidung steht SP-Spitzenkandidat Hans Peter Doskozil, der sich seit 2020 (siehe Grafik) bundesweit als einziger Landeshauptmann auf eine absolute Mehrheit stützen kann.