Burgenland-Wahl : Gut gelaunter Doskozil ging in Oberwart zur Wahl

Doskozil wählte mit seiner Lebensgefährtin Julia im Wahlsprengel 4 der südburgenländischen Bezirkshauptstadt. Beim Wahllokal traf er auch auf die Dritte Landtagspräsidentin Ilse Benkö (FPÖ) und den Oberwarter Stadtchef Georg Rosner (ÖVP).

Auf Doskozil warteten bereits zahlreiche Journalisten, Fotografen und Kameraleute. Schon beim Aussteigen aus dem Dienstauto auf dem Parkplatz gegenüber dem Wahllokal klickten die Auslöser der Kameras. Die Kälte und der tief hängende Nebel schienen die Laune des Landeschefs nicht zu trüben. Er sei "mit einer sehr guten Stimmung" zum Wählen gekommen, versicherte Doskozil.

Eine persönliche Anspannung sei natürlich vorhanden, "aber das ist eine positive persönliche Anspannung." Er habe am Samstag das Güssinger Faschingskabarett besucht, das sei unterhaltsam gewesen, er habe danach sehr gut geschlafen, beantwortete der Landeshauptmann Journalistenfragen. Er hoffe, dass es spannend werde und dass die SPÖ nach diesem Wahltag ein gutes Ergebnis haben werde, sagte Doskozil. Er habe immer gesagt: "Die Wahl ist gewonnen, wenn wir ein Plus vor dem Ergebnis haben und das gilt auch am heutigen Tag." "Wir werden uns überraschen lassen und ich freue mich wirklich auf diesen Tag, wie er verläuft", meinte der Landeschef. "Für mich ist es das erste Mal, das in dieser Art und Weise erleben zu dürfen und ich bin guter Hoffnung und guter Stimmung", stellte er fest. Angesprochen auf die Bundes-SPÖ meinte Doskozil, dies sei heute nicht Thema: "Heute beurteilen wir das burgenländische Ergebnis, das steht für mich heute im Vordergrund."