Burgenland: Sechs Parteien treten bei Landtagswahl an

Damit steht fest, dass sechs Parteien bei der Wahl antreten werden. Möglich sind nun nur noch Ergänzungen bzw. Korrekturen. Jene sechs Parteien, die Kreiswahlvorschläge eingereicht haben, haben auch einen Landeswahlvorschlag abgegeben.

Dabei hat keine Partei bis zum letzten Tag zugewartet. Es sei niemand mehr hinzugekommen, bestätigte Burgenlands Landeswahlleiterin Brigitte Novosel. Lediglich eine Änderung eines Namens habe es am Freitag noch gegeben, so die Landeswahlleiterin.

Die SPÖ tritt am 26. Jänner mit der Langbezeichnung "Liste Doskozil – SPÖ Burgenland" an. Die ÖVP kandidiert als "Die Neue Volkspartei – Team Burgenland". Die FPÖ steht in der Langform unverändert als "Freiheitliche Partei Österreichs" auf dem Stimmzettel. Als "NEOS - Das Neue Burgenland" kandidieren die Neos. "Die Grünen – Die Grüne Alternative" lautet die Parteibezeichnung der Grünen. Und als "LBL – Bündnis Liste Burgenland" tritt die LBL an.

Alle Parteien treten in sämtlichen Wahlkreisen an.