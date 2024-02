Burgenland: Mehr Geld für das Pflegepersonal

Rückwirkend mit 1. Jänner würden die nicht-ärztlichen Mitarbeiter bis zu 420 Euro brutto mehr pro Monat erhalten, 14 Mal im Jahr, teilte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SP) gestern mit.

Die Pflegestellen werden zusätzlich um zehn Prozent aufgestockt. Die Mehrkosten liegen bei rund 22,4 Millionen Euro im Jahr.

Doskozil will die Pflege im Burgenland damit langfristig absichern und Personalengpässen entgegenwirken. Gleichzeitig sei die Gehaltserhöhung auch ein Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung des Pflegeberufs "als wesentlicher und wichtiger, aber auch als schwerer und belastender Beruf", so Doskozil. Angelehnt sind die Maßnahmen an das im vergangenen Jahr beschlossene Ärztepaket.

Ein Bonus wird auch für die Übernahme von Verantwortung ausbezahlt. Führungskräfte wie Stationsleiter bekommen 300 Euro mehr im Monat, ihre Stellvertreter 150 Euro. Mitarbeiter, die mindestens 30 Jahre Erfahrung im Beruf haben, erhalten eine Treueprämie von monatlich rund 120 Euro.

Parallel zum Gehalt sollen laut Doskozil auch die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Die Planstellen in den Spitälern werden deshalb um zehn Prozent aufgestockt, was den vier Krankenhäusern der Gesundheit Burgenland etwa 200 neue Mitarbeiter bringen soll. Dadurch soll die Planbarkeit der Dienste erhöht werden.

Um Familie und Beruf besser vereinbaren zu können, sind Betriebskindergärten geplant. Der erste soll am Standort Oberwart in Betrieb gehen.

