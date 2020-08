Der burgenländische Gesundheits- und Soziallandesrat Christian Illedits (SP) hat am Samstag überraschend seinen Rücktritt bekannt gegeben. Illedits begründete den Schritt mit einer Geschenkannahme vor zwei Jahren. Der Landesrat war zuletzt in der Causa um die Commerzialbank Mattersburg in die Kritik geraten.