Burgenland: Doskozil verteidigt eine der letzten SP-Hochburgen

Der Slogan ist kurz und leicht zu merken: "Wer Dosko will, wählt Doskozil." Am kommenden Sonntag wählen 250.000 Burgenländer ihren Landtag – in einer noch bestehenden SP-Hochburg. Und der Slogan zeigt auch, dass die SP-Wahlwerbung ganz auf den amtierenden Landeshauptmann und Ex-Verteidigungsminister, der das Amt im Vorjahr von Hans Niessl übernommen hatte, zugeschnitten ist.

2015 war Niessl eine Koalition mit der FPÖ eingegangen; Doskozil verlegte die Wahl nach der Ibiza-Affäre vor, sonstige Dissonanzen mit Partner Johann Tschürtz (FP) gab es praktisch nicht. Ob Rot-Blau, die einzige derartige Landes-Koalition, bestehen bleibt, wird sich nach der Wahl zeigen. Laut Meinungsumfragen könnte Doskozil die Wahl zwischen drei potenziellen Partnern haben.

Einzig der FPÖ werden Verluste vorhergesagt, laut Umfragen rund sechs Prozentpunkte. Nach herben Verlusten 2015 (siehe Grafik) könnte die SPÖ im Burgenland nicht nur sicher Erste bleiben, sondern auch leicht zulegen. Doskozil, der immer wieder mit Kritik an der Bundespartei auffiel, habe es auch geschafft, "klassische sozialdemokratische Themenfelder" zu bringen, meint OGM-Chef Wolfgang Bachmayer. Er bringe eine "Mischung aus Rechts- und Linkspopulismus" mit der bekannt harten Migrationslinie – die ihn kaum vom der FPÖ unterscheidet, analysiert Politikberater Thomas Hofer. Gewinnt der SP-Landeshauptmann, dürfte das weiter sein Gewicht in der Bundes-SP erhöhen.

Zugewinne werden auch ÖVP und Grünen vorhergesagt, wenn auch nicht in der Größenordnung wie bei der Nationalratswahl. Rund drei bis vier Prozentpunkte Plus könnte es für beide geben: Eine Verfassungsmehrheit könnte sich ausgehen, kehrt die SPÖ zu ihrem "alten" Partner ÖVP zurück. Grünen-Spitzenkandidatin Regina Petrik, die sich das Überschreiten der Zehn-Prozent-Marke als Ziel genommen hat, bot sich ebenfalls schon als Koalitionspartnerin an. Die Neos kämpfen im Burgenland um den Landtagseinzug. (bock)