Bures auf Post-Covid-Reha - Bisher 16 Abgeordnete infiziert

Wie die Politikerin via Facebook bekannt gab, hat sie am Donnerstag eine dreiwöchtige Post-Covid-Rehabilitation angetreten. Damit sollte die Behandlung bis zur ersten Nationalratssitzung nach der Sommerpause am 22. September abgeschlossen sein. In Summe gab es bisher 16 Corona-Infektionen unter den Abgeordneten.

Bures war im März positiv auf das Coronavirus getestet worden und musste wegen einer Lungenentzündung im Spital behandelt werden. Nach der Spitalsbehandlung nachhause zurückgekehrt war Bures am 30. März.

Laut einer aktuellen Anfragebeantwortung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) an die FPÖ waren bisher 16 Mandatare im Nationalrat bzw. im Bundesrat mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert. Die meisten Infektionen gab es in der mitgliederstärksten Fraktion der ÖVP (5), vor der SPÖ (4) und den Grünen (3). Bei FPÖ und NEOS waren jeweils zwei Abgeordnete infiziert. Insgesamt gibt es 183 Nationalratsabgeordnete und 61 Bundesratsmitglieder.