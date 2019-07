Bunte Allianzen und eine Blockade im Parlament

214 gemeldete Redner zu 26 Tagesordnungspunkten: Nicht nur die blanken Zahlen machten die gestrige Nationalratssitzung bemerkenswert. Die letzten Plenartage vor der Sommerpause sind traditionell nicht beschlussarm, doch das nunmehrige freie Spiel der Kräfte, das heute im Finale in ähnlicher Dimension fortgesetzt wird, lieferte am Dienstag eine wahre Gesetzesflut – mit unterschiedlichsten Mehrheiten.

Über einige war bis zur letzten Minute verhandelt worden: So präsentierten ÖVP, FPÖ und Neos erst in der Früh eine Einigung zur Verankerung einer Schuldenbremse in der Verfassung. Die bereits einfachgesetzliche Regelung, wonach der Bund ein Defizit von maximal 0,35 Prozent der Wirtschaftsleistung (Länder und Gemeinden maximal 0,1 Prozent) machen darf, soll damit abgesichert werden.

Doch auch die Zweidrittelmehrheit im Nationalrat reicht hier nicht: Im Bundesrat sind die Neos nicht vertreten und die SPÖ versagt ihre Zustimmung. Eine Schuldenbremse sei keine "fortschrittliche Politik", so SP-Vizeklubchef Jörg Leichtfried zum Veto. Die SPÖ wolle "kein Ende der Schuldenpolitik", grantelte VP-Klubchef August Wöginger.

Video: Beschlussmarathon im Nationalrat

In der letzten Sitzung des Nationalrats vor der Sommerpause ist es am Dienstag zu einem Beschlussmarathon gekommen.

Mahnung vom Finanzminister

Die bis in die Abendstunden dauernde Debatte zu den diversen Beschlüssen verlief dann über weite Strecken durchaus sachlich, es war ein Wettbewerb der Argumente.

Eingeleitet wurde die Sitzung von Finanzminister Eduard Müller, der sich in Sachen Schuldenbremse zurückhielt. Sie könne "ein zentrales Steuerungselement" sein, man könne sie aber auch als "Wachstumsbremse" sehen. Die Bewertung sei Sache der Politik. Für die fand der parteiunabhängige Experte mahnende Worte: Als "Budgetwächter" müsse er darauf hinweisen, dass die geplante Valorisierung des Pflegegelds nicht eingepreist sei. Müller appellierte an "Verantwortungsgefühl und Augenmaß" der Politik, die von nicht budgetär gedeckten Wahlzuckerln Abstand nehmen solle: "Die beste Einnahmequelle eines Staates ist seine Sparsamkeit."

Bei den Neos ließen die Pläne von ÖVP und FPÖ zur Mindestpension (Details siehe Seite 3) die Alarmglocken schrillen: Abgeordnete Irmgard Griss vermisste "Fakten" zu Kosten und Bedarf.

Nicht budgetwirksam ist das Rauchverbot in der Gastronomie, das nur die FPÖ in der emotionalsten Debatte ablehnte: Für FP-Abgeordneten Peter Wurm haben "die Puritaner das Ringen gewonnen", SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner sprach von einem "guten Tag für die Gesundheit der Österreicher".

Gemeinsame Sache machten SPÖ und FPÖ dagegen beim Papamonat und beim Verbot des Pflanzenschutzmittels Glyphosat; einhellig in Verfassungsrang gehoben wurde ein Verbot der Wasser-Privatisierung. Die Nacht war für viele Abgeordnete kurz: Heute ab neun Uhr wird wieder getagt. (jabü)

Rauchverbot in Lokalen ab November

Die Schuldenbremse war eines von vielen Themen, die den gestrigen Parlamentstag zu einem äußerst betriebsamen machten. Zahlreiche Gesetze wurden bzw. werden heute beschlossen. Im Folgenden die großen Brocken:

Rauchverbot

Rauchen in der Gastronomie wird ab November untersagt. Die FPÖ stimmte am Dienstag als einzige Fraktion dagegen und warnte vor einer Belastung der Wirte. Die Initiatoren des Nichtraucherschutz-Volksbegehrens, Ärztekammer und Krebshilfe, zeigten sich erfreut. Vom Verbot in Lokalen umfasst sind auch Shishas und E-Zigaretten. Ausgenommen ist das Rauchen in Gastgärten. Ursprünglich hätte das Rauchverbot seit Mai 2018 gelten sollen. Die VP/FP-Regierung kippte es aber.

Pflegegeld

Das Pflegegeld wird ab 2020 jährlich in allen Stufen valorisiert. Alle Parlamentsparteien hatten sich darauf vor einer Woche geeinigt.

Mindestpensionen

Mindestpensionisten mit langen Beitragszeiten bekommen künftig eine höhere Rente. Der Nationalrat hat das gegen die Stimmen der Neos fixiert. Mit 40 Versicherungsjahren erhöht sich die Mindestpension dadurch beispielsweise auf 1315 Euro brutto. Umstritten ist noch, ob die höheren Pensionen an EU-Bürger, die zumindest ein Jahr in Österreich gearbeitet haben, gezahlt werden müssen.

Papamonat

Der Nationalrat hat den Rechtsanspruch auf den Papamonat beschlossen. Der Antrag der SPÖ wurde von der FPÖ und der Liste Jetzt unterstützt.

Karenzzeiten

Karenzzeiten werden bei Gehaltsvorrückungen künftig voll anerkannt. Allerdings wird das nicht rückwirkend gelten, was aus Sicht der ÖVP für die Betriebe „unfinanzierbar“ gewesen wäre, sondern ab August. Sowohl ÖVP als auch SPÖ reklamierten die Urheberschaft für den Beschluss für sich.

Glyphosat, Wasser, Plastiksackerl

Weitere Verbote wurden mit wechselnden Mehrheiten beschlossen. Das Pflanzenschutzmittel Glyphosat soll verbannt werden. Weiters wird der öffentlichen Hand per Verfassungsgesetz untersagt, Wasser zu privatisieren. Und auch das Plastiksackerl im Handel wird verboten. Ausgenommen sind Tragetaschen, die biologisch vollständig abbaubar und aus nachwachsenden Rohstoffen sind.

Parteienfinanzierung

Heute, Mittwoch, wollen SPÖ, FPÖ und Liste Jetzt die neue Parteienfinanzierung beschließen. Künftig darf demnach kein Spender mehr als 7500 Euro pro Jahr zahlen und keine Partei insgesamt mehr als 750.000 Euro einnehmen. Kritiker bemängeln, dass der Rechnungshof keine echten Kontrollrechte bekommt und es keine strafrechtlichen Sanktionen geben wird.

