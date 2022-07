Bundespräsidentschaftswahl: Kickl schlägt Walter Rosenkranz vor

FPÖ-Obmann Herbert Kickl will dem Vernehmen nach Walter Rosenkranz in die Bundespräsidentschaftswahl schicken. Das wurde aus Parteikreisen während der laufenden Präsidiumssitzung Dienstagabend bestätigt. Kickls Vorschlag hat im Präsidium dem Vernehmen nach für längere Diskussionen gesorgt. Offizielle präsentiert werden soll der blaue Kandidat bei einer Pressekonferenz am Mittwoch um 13.30 Uhr im DC Tower in Wien – nachrichten.at wird berichten.

Dass Rosenkranz nun Kandidat werden soll, ist überraschend. Viele Namen waren in den vergangenen Wochen genannt worden, seiner war nicht dabei. Der Niederösterreicher war über viele Jahre Nationalratsabgeordneter, zu türkis-blauen Zeiten freiheitlicher Klubobmann. Seit Juli 2019 ist der Jurist Volksanwalt.

Walter Rosenkranz Bild: (APA/TOBIAS STEINMAURER)

Als Favoritin war ursprünglich zuletzt die Nationalratsabgeordnete Susanne Fürst kolportiert worden, die aber dem Vernehmen nach bis zuletzt gezaudert haben soll. Auch Petra Steger, Tochter des freiheitlichen Urgesteins Norbert Steger, wurde kolportiert. Aber auch das bezweifeln etliche Freiheitliche aus unterschiedlichen Gründen. Und selbst "Krone"-Kolumnist und Anwalt Tassilo Wallentin war im Gespräch. Dieser soll laut Tageszeitung "Österreich" bereits abgesagt haben.

Offizielle Präsentation am Mittwoch

Offiziell präsentiert werden soll der Herausforderer des Amtsinhabers Alexander Van der Bellen erst am Mittwoch. Bis zuletzt hatte Parteichef Herbert Kickl seine Entscheidung, die er dem Parteipräsidium unterbreiten wird, streng geheim und damit das Thema am Köcheln gehalten. Dem Vernehmen nach haben selbst die freiheitlichen Länderchefs bis zuletzt nur spekuliert, wer es werden könnte.

Leicht dürfte es der Kandidat oder die Kandidatin ohnehin nicht haben. Zum einen sitzt Van der Bellen recht fest im Sattel. Zum anderen wollen zumindest zwei weitere Kandidaten antreten, deren Programm inhaltlich den freiheitlichen Standpunkten ähnelt: So wettert etwa der ehemalige BZÖ-Politiker Gerald Grosz ebenso gegen Coronamaßnahmen und Sanktionspolitik gegen Russland wie auch der Chef der impfkritischen Liste MFG, Michael Brunner.