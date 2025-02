Bundespräsident Van der Bellen: "Der Kompromiss ist in Verruf geraten"

Nach dem Platzen der Gespräche zwischen FPÖ und ÖVP trat um 18:30 nun Bundespräsident Alexander Van der Bellen an die Öffentlichkeit.

FP-Chef Herbert Kickl habe ihn heute informiert, dass in den Verhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP kein Erfolg erzielt werden konnte - deshalb seien diese nun vorbei. Van der Bellen rekapitulierte zunächst die vergangenen Monate, das Platzen der Dreiervariante aus VP, SP und Neos, bis hin zu den Verhandlungen von FP und VP.



Dass die Verhandlungen gescheitert seien, sei zwar "unerfreulich für einige", für das "Staatsganze" jedoch keine Bedrohung. "Es gibt eine Bundesregierung und es wird auch in Zukunft eine geben."

Die politische Situation sei derzeit verfahren, es gebe mehrere große Kräfte, die Mehrheitsverhältnisse deshalb umso komplizierter.

Der Kompromiss sei in Verruf geraten, "irgendwann habe sich eingeschlichen, dass er etwas für Verlierer sei". Niemand könne immer einer Meinung sein, es gehe aber darum aus verschiedenen Standpunkten einen gemeinsamen zu finden. So seien in der Vergangenheit Lösungen entstanden, "die für Österreich von großem Vorteil gewesen wären". Ausgleichende Kompromisse der Vergangenheit, darauf könne man stolz sein. Die liberale Demokratie lebe davon.

In den bisherigen Verhandlungen, und zwar in allen, sei diese Qualität für ihn nicht erkennbar gewesen. Ein Verhandlungsprozess sei aber kein Wettkampf, in dem es nur "Gewinner oder Verlierer" gebe.

Ohne das "österreichische Erfolgsrezept" der Kompromissfindung werde es aber nicht gehen.

Die Möglichkeiten seien vielfältig, würden von Minderheitsregierung mit Neuwahlen, Expertenregierung oder neuen Koalitionsverhandlungen reichen. Auf eine der Varianten wollte sich Van der Bellen nicht festlegen. In den kommenden Tagen werde er Gespräche mit allen Beteiligten führen, welche Variante die beste sei.

