Bundespräsident sagt UNO-Reise nach New York ab

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird angesichts der dramatischen Hochwasserereignisse in Österreich nicht zur UNO-Vollversammlung nach New York reisen. Die für ab Ende dieser Woche geplante Reise wurde laut Präsidentschaftskanzlei abgesagt, die aktuelle Lage und die in den nächsten Tagen weiterhin angespannte Situation habe den Bundespräsidenten zu diesem Schritt bewogen, hieß es gestern.

Van der Bellen hätte von Freitag bis Dienstag an dem alljährlichen Treffen teilnehmen sollen. Für Sonntag wäre ein Redebeitrag beim "Summit of the Future" geplant gewesen, dieser steht unter dem Motto "Multilaterale Lösungen für ein besseres Morgen". Darüber hinaus wären bilaterale Termine auf Van der Bellens Programm gestanden.

Außenminister ist dort

Eine österreichische Repräsentanz wird es in New York dennoch geben: Außenminister Alexander Schallenberg (VP) wird Donnerstag und Freitag zugegen sein. Neben einer Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen beabsichtigt Schallenberg, bilaterale Gespräche – unter anderem zum Thema Nahost – zu führen.

