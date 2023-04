Bundesheer: Zahl der Beschwerden ging 2022 deutlich zurück

Das zeigt der jährliche Tätigkeitsbericht der Kommission, wie das Verteidigungsministerium am Freitag mitteilte.

Nach einem Hoch von 580 Beschwerdeverfahren im Jahr 2020 gab es 2021 noch 294 Verfahren.

Die seit 22. November 1956 tätige Bundesheerkommission nimmt unabhängig vom Dienstweg Beschwerden von Soldatinnen und Soldaten sowie wehrpflichtigen Personen entgegen und prüft sie.

Im Verteidigungsministerium begründet man den Rückgang der Beschwerden etwa mit Maßnahmen in Personalwesen und Infrastruktur; es werde in Unterkünfte investiert, Kasernen würden teils neu gebaut oder umgebaut.

Die hohe Zahl im Jahr 2020 sei vor allem auf den Covid-Assistenzeinsatz zurückzuführen gewesen. Damals wurden die Wehrpflichtigen als "letzte Reserve des Staates" (Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka) intensiv eingesetzt.

Elf Verfahren vom Amts wegen

2022 boten Angelegenheiten des Ausbildungs- und Dienstbetriebes, Personalangelegenheiten sowie Ausrüstungsmängel Grund für Beschwerden.

Es wurden außerdem elf amtswegige Prüfungsverfahren beschlossen, um Mängel und Missstände im militärischen Dienstbereich zu untersuchen – es ging etwa um unangebrachte Ausdrucksweisen, Mängel bei der Unterbringung oder Infrastruktur, organisatorische Mängel oder die nicht einsichtige Gestaltung dienstlicher Maßnahmen.

Prüfbesuche führten die Kommissionsmitglieder zum Auslandskontingent in Bosnien und Herzegowina, zum Panzerbataillon 14 in Wels, zur Kaderanwärterausbildung 1 in Gratkorn sowie zum Jägerbataillon 24 in Lienz.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) zeigte sich mit der Arbeit der Kommission zufrieden: "Probleme mit eingebrachten Beschwerden konnten rasch und für die Beschwerdeführenden zufriedenstellend gelöst werden."

Die Parlamentarische Bundesheerkommission (ursprünglich hieß sie "Beschwerdekommission in militärischen Angelegenheiten") besteht aus vom Nationalrat gewählten und von den Parteien entsandten Mitgliedern. Dem Präsidium gehören derzeit Friedrich Ofenauer (VP), Robert Laimer (SP) und Eugen Bösch (FP) an. Die Funktionsperiode dauert sechs Jahre.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Wolfgang Sobotka Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.