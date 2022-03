Verfügt das Bundesheer jetzt nicht einmal mehr über eine ausreichende Zahl an Kampfhelmen? Diese Frage stellten sich am Montag und Dienstag Hunderte Rekruten und Soldaten in der Verwaltung des Bundesheeres. Denn sie erhielten den Befehl, ihre Helme abzugeben. Und dies ohne Angabe eines Grundes. Den sich viele Beschäftigte der seit Jahrzehnten unterfinanzierten Armee schnell erklären zu können glaubten.