Bundesheer verstärkt Zusammenarbeit mit Internet-Providern

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) unterzeichnete am Dienstag gemeinsam mit der Vize-Präsidentin der ISPA, Natalie Ségur-Cabanac, eine entsprechende Absichtserklärung. Man werde den bereits bestehenden Austausch intensivieren und institutionalisieren, hieß es bei einer Pressekonferenz. "Unsere Welt ist mit Sicherheit keine sicherere geworden", so Tanner, weder im realen Leben noch in der virtuellen Welt. Daher müsse man die Zusammenarbeit intensivieren, um künftig "schnelle Entscheidungen" treffen zu können. Auch sei das Thema der Autarkie für das Bundesheer "essenziell", nicht nur, was Liegenschaften anbelangt, sondern eben auch den Cyberbereich. "Auch dabei handelt es sich um kritische Infrastruktur."

Daher freue sie sich über die verstärkte Zusammenarbeit mit der ISPA, die es seit rund einem Vierteljahrhundert gibt, so Tanner. In Zukunft werde es einen beiderseitigen Austausch unter anderem in den Bereichen Resilienz, Gefahrenanalyse und Krisenkommunikation geben. Sowohl werden Experten des Bundesheeres bei der ISPA Vorträge halten als auch umgekehrt.

"Geht's dem Internet gut, geht es uns allen gut", betonte Ségur-Cabanac. Das Internet spiele in unser aller Leben eine wichtige Rolle und gehöre zur kritischen Infrastruktur. Daher sei Krisensicherheit in diesem Bereich "unabdingbar", so die ISPA-Vizepräsidentin: "Wir beschäftigen uns seit jeher mit Krisensicherheit und Resilienz." Daher freue es sie besonders, dass man in Zukunft mit dem Bundesheer das Thema Cybersecurity gemeinsam entwickeln werde. Man werde die Kompetenzen zusammenführen, um gemeinsam stärker zu werden.

Die ISPA (Internet Service Providers Austria) wurde 1997 als Verein gegründet. Sie vertritt als freiwillige Interessensvertretung über 200 Mitglieder aus allen Bereichen rund um das Internet.

