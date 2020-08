Bundesheer gab eine Million Euro für Institute aus

Das geht aus einer Anfragebeantwortung von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hervor.

Für Leistungen von acht Instituten wurden insgesamt 947.605 Euro bezahlt, heißt es in der Beantwortung der Anfrage des FPÖ-Mandatars Christian Hafenecker.

Unter den vom Verteidigungsministerium mit "Expertise" beauftragten Institutionen ist auch das durch die Ibiza-Affäre bekannt gewordene freiheitliche Institut für Sicherheitspolitik (ISP). Jährliche Kosten: 200.000 Euro.

Tanners jüngste Auflistung: 2019 wurden jeweils 200.000 Euro an das ISP sowie an das Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik (AIES) und das Österreichische Institut für Internationale Politik (OIIP) gezahlt. Einen Grundsockel von 200.000 Euro erhielt auch das Österreichische Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung (ÖSFK bzw. ASPR), hier fielen in diesem Jahr noch Zusatzkosten von 43.205 Euro an.

Parteipolitisch zurechenbar

Jeweils 48.150 Euro erhielten das Bruno Kreisky Forum sowie das Österreichische Institut für China und Südostasienforschung (ICSOA). 4500 Euro gingen an den Verein Österreichische Gesellschaft für Landesverteidigung und Sicherheitspolitik, 3600 Euro an den Verein Gesellschaft für Politisch-Strategische Studien.

Alle Institute sind parteipolitisch zurechenbar; mit den meisten gibt es langjährige Verträge. Wegen des Ibiza-Skandals werden nun alle Kooperationen überprüft.