Bundesheer-Budget soll auf ein Prozent des BIP steigen

Angesichts des Kriegs in der Ukraine kündigte Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) am Freitag an, was viele Experten seit längerem fordern: Österreichs Verteidigungsausgaben sollen auf ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) steigen. "Was wir derzeit erreichen müssen, ist mindestens ein Prozent des BIP", sagte der Regierungschef gegenüber der "Süddeutschen Zeitung".

Aktuell würden die Verteidigungsausgaben Österreichs 0,74 Prozent des BIP betragen, wie Finanzminister Magnus Brunner (VP) am Donnerstag erklärt hatte. Auch er hat sich grundsätzlich für die Aufstockung ausgesprochen, ohne aber ein genaues Ausmaß zu nennen. Thomas Starlinger, der Verteidigungsminister im Übergangskabinett Bierlein, hatte 2019 in seinem Zustandsbericht eine schrittweise Anhebung auf ein Prozent des BIP bis 2030 gefordert.

Auch die SPÖ verlangte am Freitag eine nachhaltige Anhebung des Budgets auf mindestens ein Prozent des BIP ab 2023. Das würde aktuell eine Steigerung von rund 2,7 auf 3,4 Milliarden Euro bedeuten. Als wichtigste Investitionsbereiche nannte SP-Wehrsprecher Robert Laimer Cyberabwehr, ABC-Abwehr, persönliche Schutzausrüstung, Panzer-, Flugzeug- und Drohnenabwehr, Mobilität und autarke Kasernen. Er appellierte außerdem an Nehammer, die anstehende Zentralstellenreform zu stoppen. "Das Heer braucht Kommandanten, keine Direktoren", sagte Laimer. Bei der Reform würde die militärisch-strategische, also politische, Ebene mit der operativen Ebene vermischt. "Das Bundesheer soll so die Form einer Polizeibehörde bekommen und de facto mittel- bis langfristig in ein Sicherheitsministerium münden", erklärte Laimer. VP-Wehrsprecher Friedrich Ofenauer konterte, die SPÖ habe das "Bundesheer jahrelang links liegen gelassen". Jetzt versuche sie, sich als Kämpferin für das Heer zu inszenieren. Das sei unglaubwürdig.