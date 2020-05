Bund steckt 2,4 Milliarden Euro in Schulprojekte

Rund alle zehn Jahre wird ein Bundes-Schulbauprogramm präsentiert – das aktuelle, das Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) vorlegte, passierte gestern, Mittwoch, den Ministerrat: In den nächsten zehn Jahren sollen rund 2,4 Milliarden Euro für Neubau, Erweiterung und Sanierung von AHS und berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) aufgewendet werden. 270 Bauprojekte bundesweit sind in der Liste angeführt.

Für Oberösterreich sind 57 Bauprojekte vorgesehen. Das Investitionsvolumen in Oberösterreich soll rund 250 Millionen Euro betragen. Investiert wird in mittlere und höhere Schulen in fast allen Bezirken, großteils in Sanierungen und Ersatzbauten.

Doch auch fünf Neubauten stehen im Programm. Diese Standorte sind noch nicht endgültig fixiert. Genannt sind ein neues BORG in Linz-Nord, zwei AHS-Bauten im Linzer Umland, ein Oberstufengymnasium in Steyr und eine zusätzliche HTL "in Linz, Wels oder Steyr".

Sanierung vor Neubau

Das Bauprogramm soll der "erwarteten Bevölkerungsentwicklung" in den einzelnen Bezirken entsprechen. Dementsprechend finden sich Neubau-Pläne neben Linz vor allem in Wien, Graz sowie im Speckgürtel rund um die Bundeshauptstadt. Gleichzeitig gilt aber wie schon bisher, dass primär bestehende Standorte erweitert werden sollen.

Festgehalten ist auch, dass es zu keiner weiteren Erhöhung der AHS-Quoten kommen soll – also des Prozentsatzes jener Schüler, die nach der Volksschule an die AHS wechseln. Außerdem sind "ganztägige Schulformen im AHS-Unterstufenbereich", "Nachhaltigkeit und Energieeffizienz" und "Digitalisierung" als Ausbauprinzipien angeführt.

"Diese Schwerpunkte wurden von uns bei der Einreichung von Projekten angenommen", sagen Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) und Bildungsdirektor Alfred Klampfer: "Es freut uns sehr, dass alle gewünschten Vorhaben vom Ministerium genehmigt wurden."

Zusätzlich sind im laufenden Pflichtschulbau- und -finanzierungsprogramm des Landes in Oberösterreich 162 Schulbauvorhaben mit Herstellungskosten von 473,2 Millionen Euro geplant. Dafür seien im Landesbudget Förderungen von 162,9 Millionen Euro bis 2028 fixiert.

"In Oberösterreich warten rund 300 Pflichtschulen auf Sanierung", kritisiert jedoch Grünen-Bildungssprecher Gottfried Hirz "zu geringes" Tempo. Er fordert vor allem "klimagerechte" bauliche Sanierung.

Artikel von Heinz Steinbock Redakteur Innenpolitik h.steinbock@nachrichten.at