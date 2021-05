Bund bevorzugt Wien bei Impfstoff-Verteilung: Heftige Kritik aus Oberösterreich

Der Bund hat 500.000 Impfdosen für ausgewählte Unternehmen reserviert, deren Zentralen vorwiegend in Ostösterreich – besonders in Wien – liegen. „Dadurch wird Oberösterreich ganz klar benachteiligt“, sagt Oberösterreichs Ärztekammer-Präsident Peter Niedermoser. Statt des versprochenen Flusses an Impfdosen – für das zweite Quartal seien Oberösterreich 160.000 Impfdosen versprochen worden – kämen nun nur Tröpfchen nach Oberösterreich. Die Ärzte Oberösterreichs hätten unter enormem bürokratischem Aufwand Impflisten erstellt, Patienten nach Prioritäten gereiht – doch weil der Bund lieber im Osten impfe, müssten in Oberösterreich die Impfwilligen erneut in die Warteschleife geschickt werden, so die Kritik in einer Aussendung der Ärztekammer. Was sowohl bei den Patienten als auch bei den Ärzten mehr als nur großen Missmut erzeuge.

„Es kann nicht sein, dass der Bund laufend leere Versprechungen macht“, sagt Niedermoser. Das sei „so nicht hinnehmbar“. Und weiter: „Es gab in Vorarlberg Sonder-Impfaktionen, auch in Tirol, nun werden Wien, Niederösterreich und das Burgenland bevorzugt: Was ist mit Oberösterreich? Wir sind das Industriebundesland Nummer eins, unsere Ärztinnen und Ärzte arbeiten am Limit, um so schnell wie möglich so viele Leute wir möglich zu impfen – und werden nun einmal mehr vom Bund ausgebremst. Wie sollen wir unter diesen Voraussetzungen die Pandemie wirkungsvoll bekämpfen?“