Bürgermeister erfand tätlichen Angriff- und trat zurück

Bedroht, verprügelt, mit dem Umbringen bedroht: Am 11. Dezember des Vorjahres wandte sich Hannes Koza, Bürgermeister (VP) der 6000-Einwohner-Gemeinde Vösendorf in Niederösterreich, mit einer dramatischen Geschichte an die Öffentlichkeit. Er sei am Vortag im Schlosspark auf dem Heimweg von einem Unbekannten abgepasst und mit einem Faustschlag niedergestreckt worden.

Der Mann habe ihm gedroht, dass er die Gemeinderatssitzung am darauffolgenden Abend nicht überleben werde. Seine Frau veröffentlichte noch am selben Abend in den sozialen Medien ein Foto ihres verletzten Ehemannes. Ein Tiefpunkt sei erreicht, schrieb sie. So etwas komme „bei der ewigen Hetzerei“ eben heraus. Die Gemeinderatssitzung wurde schließlich sogar von der Polizei überwacht.



Koza hatte sich zuvor mit mehreren fragwürdigen Aktionen angreifbar gemacht: Den Wiener Kinderfreunden hatte er auf der Plattform X (damals noch Twitter) vorgeworfen, „Hass, Neid und Missgunst zu nähren“.



Die Kinderfreunde klagten und gewannen, Koza soll die entstandenen Kosten aber der Gemeinde verrechnet und dafür eine Anwaltsrechnung selbst korrigiert haben. Die mutmaßliche Urkundenfälschung landete vor Gericht, es gab eine Diversion und Koza überwies die Summe zurück. Zudem war gegen ihn wegen Untreue, Verhetzung und Amtsmissbrauchs ermittelt worden. Donnerstagabend wurde schließlich bekannt, dass der Angriff auf Koza ausschließlich dessen Fantasie entsprungen war. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt führt den Bürgermeister mittlerweile nicht mehr als Opfer, sondern als Beschuldigten.



Kurz vor 19 Uhr zog Koza schließlich die Konsequenzen: „Ich wollte mich in eine Opferrolle bringen, in der Hoffnung, dass die persönlichen Angriffe gegen mich damit endlich aufhören“, schrieb er in den Sozialen Medien. Er sei aber nun zu dem Entschluss gelangt, dass er sich „professionelle Hilfe suchen“ und sein Bürgermeisteramt zurücklegen müsse.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger

