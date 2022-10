Budgetrede: Brunner serviert zur Premiere einen Krisenhaushalt

Auf dem Josefsplatz vor der Hofburg wird heute die Sozialistische Jugend Finanzminister Magnus Brunner (VP) empfangen. Mit Skeletten soll demonstriert werden, dass man schon sehr lange auf Millionärssteuern warte. Nahezu gleichzeitig laden Kanzler Karl Nehammer und VP-Klubchef August Wöginger zur Fotoaktion, um die Abschaffung der kalten Progression und die Pensionserhöhung zu vermarkten.

Video: Verfolgen Sie die erste Budgetrede von Finanzminister Magnus Brunner (VP) im Livestream auf nachrichten.at (Beginnzeit 10 Uhr)

Der Aktionismus ist das Rahmenprogramm für Brunners erste Budgetrede im Parlament. Sie ist die Kür für den Schatzmeister der Republik. Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser spickte sie mit zahlreichen Zitaten ("Ein guter Tag beginnt mit einem sanierten Budget"). Brunners Vorgänger Gernot Blümel zeigte sich hingegen mit Worten nicht verschwenderisch. Seine Budgetreden dauerten kurz und Nullen fehlten.

Brunner ging am Wochenende mit seinem Stab nochmals in Klausur, um final an seiner Rede zu feilen. Geplant ist, dass er rund eine Stunde lang den 183 Abgeordneten und den anwesenden Regierungsmitgliedern die Budgetdetails präsentiert. Der Titel steht fest: "Aus Verantwortung für morgen – sicher in die Zukunft".

Der Bogen soll von den multiplen Krisen bis zur unsicheren Inflation gespannt werden. Brunner will dazu aufrufen, das Steuergeld wieder mehr zu schätzen. "Klar ist: Nach der Krise müssen wir die Schulden wieder reduzieren – nicht aus Selbstzweck, sondern als Vorsorge für kommende Krisen", erklärte er vorab.

Der Vorarlberger hatte bei der Budgeterstellung ungünstige Bedingungen zu bewältigen. Für 2023 sind Ausgaben des Staates in Höhe von 115 Milliarden Euro und Einnahmen von 98,1 Milliarden budgetiert. Nach den großzügigen Corona-Hilfen müssen die Antiteuerungspakete finanziert werden. Die billigen Schulden sind vorbei: Für Zinsen müssen 2023 statt 4,3 Milliarden nun fast neun Milliarden aufgewendet werden. Die Schulden steigen auf 367 Milliarden Euro an. Für die Klima- und Transformationsoffensive wurde gestern ein weiteres Milliardenpaket präsentiert.

SP-Vizeklubchef Jörg Leichtfried warf der Regierung vor, ihren Nachfolgern einen Scherbenhaufen zu hinterlassen. Es werde in einem unerreichten Maß Steuergeld verschwendet. Auch Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger kritisierte, dass die Hilfsmaßnahmen zu wenig treffsicher seien. "Das ist absolut populistische Politik mit der Gießkanne, die uns teuer zu stehen kommen wird", sagte sie.