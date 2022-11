Budget: Viel Kritik aus der Opposition

Für SP-Klubvize Jörg Leichtfried birgt das türkis-grüne Budget neun Milliarden Euro an "wirkungslosen Einmalzahlungen". Abhilfe könnten nur "rasche Neuwahlen" bringen. FP-Obmann Herbert Kickl warf der Regierung vor, mit ihrer Corona-Politik 46,5 Milliarden Euro "verbrannt" zu haben. Das Mitwirken an den Russland-Sanktionen bringe Österreich "immer tiefer in die roten Zahlen". Für Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger ist der Haushalt "zukunftsvergessen" und ohne "Strukturreformen".