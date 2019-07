Budget: Kein zusätzliches Geld für Justiz

Das stellte Regierungssprecher Alexander Winterstein bei einem Medienbriefing am Donnerstag klar. Dass Justizminister Clemens Jabloner davor gewarnt hat, dass die Justiz einen "stillen Tod" erleide, sah Winterstein als Benennung von Dingen, die unbestritten gegeben seien. Es sei dennoch nicht vorgesehen, dass die Beamtenregierung, die angetreten ist, um zu verwalten, Änderungen am Budget vornimmt. Dieses werde für das kommende Jahr fortgeschrieben, bekräftigte Winterstein.

Ein neues Budget zu erstellen und dabei Justiz und Bundesheer mit ausreichend Mittel auszustatten, werde Aufgabe der nächsten Regierung sein. Die Übergangsregierung werde aber alle Analysen und Vorbereitungen treffen, damit die nächste Regierung diesbezüglich rasche Entscheidungen treffen kann.

Auf die Frage, ob die Regierung weniger mit Verwalten, sondern mehr mit Aufräumen beschäftigt sei, antwortete Winterstein: "Aufräumen ist grundsätzliche eine positive Tätigkeit. (...) Aber ich würde das anders formulieren: Zum Verwalten gehört das seriöse Aufarbeiten von Sachverhalten."

Die Frage, ob es nach dem Justizminister und dem Verteidigungsminister noch weitere Aufschreie von Ministern geben werde, nahm der Regierungssprecher mit Humor: "Da ich ohne meine Kristallkugel hergekommen bin, kann ich die Frage nicht beantworten. (...) Jeder spielt hier seine Rolle."

Zum heutigen Gespräch zwischen Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker zum Thema Parteienfinanzierung wollte Winterstein nichts sagen. Er wolle dem Gespräch nicht vorgreifen. Dieses sei jedenfalls Teil des breiten Dialogs, den die Bundeskanzlerin mit allen führe.

Kanzlerin ohne Präferenzen für österreichischen EU-Kommissar

Winterstein erklärte, dass der Vorschlag, Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin zu nominieren, in Österreich auf Gefallen treffe. Wer für den österreichischen Kommissar im Gespräch ist, konnte er noch nicht sagen.

Die Suche nach einem österreichischen EU-Kommissar läuft hinter den Kulissen auf Hochtouren, Kanzlerin Bierlein führt mit allen Parteien Gespräche darüber, lässt sich aber nicht in die Karten blicken. Sie hat nach Angaben von Regierungssprecher Winterstein weder Präferenzen für eine Frau noch für einen Experten. Sie habe nur drei Hauptkriterien: Der Kandidat oder die Kandidatin müsse eine klare pro-europäische Haltung, Kompetenz und ein gewisses Maß an politischem Können haben, sagte Winterstein am Donnerstag. Formal wird der Kommissar einstimmig im Ministerrat beschlossen, er braucht aber zusätzlich eine Mehrheit im Hauptausschuss des Nationalrats.

Die Fragen, ob Bierlein einen Experten oder eine Frau favorisiert, ließ Winterstein offen. Er wolle sich auf keinerlei Spekulationen einlassen. Die Kanzlerin habe keine Präferenzen. Entscheidend seien die Gespräche mit den Parteien, denn "ohne Mehrheit im Hauptausschuss gibt es keinen Kandidaten".

Das Ergebnis des EU-Rates, das zwei Frau in Topjobs hervorgebracht hat, sei für die Kanzlerin "ein ausgezeichnetes Ergebnis. Jetzt ist das Parlament am Zug".