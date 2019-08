Budget des Bundes profitiert von der guten Konjunktur

Das zeigen – zur Freude von Übergangsfinanzminister Eduard Müller – die Halbjahreszahlen. Demnach sind die Einnahmen des Bundes bis Juni um 5,7 Prozent auf 38,7 Milliarden Euro gestiegen. Die Ausgaben sind auf 38,9 Milliarden Euro zurückgegangen, ein Minus von 1,2 Prozent.

Ein Grund für die Entwicklung ist der gute Arbeitsmarkt. Auch die Rückzahlung einer 2015 erfolgten Auszahlung im Zuge des Generalvergleiches mit dem Freistaat Bayern (Hypo-Alpe-Adria-Pleite) machte sich bei den Einnahmen bemerkbar. Das Budgetkapitel Finanzmarktstabilität weist daher ein Plus von 1,2 Milliarden Euro auf. Eine überdurchschnittliche Belastung gab es bei den Beamtenpensionen (plus 147,3 Millionen Euro).

Die vom Bund eingehobenen Steuern lagen mit 42,6 Milliarden Euro und einem Plus von 2,8 Prozent etwas über Plan (für das Gesamtjahr wird ein Plus von 1,5 Prozent erwartet). Beim Bund bleiben übrigens "nur" 25,5 von den 42,6 Steuermilliarden des ersten Halbjahres; der Rest fließt an die Länder, Gemeinden und die EU.