Budget 2024: Mehr Geld für Konjunktur, Kinder, Heer

In der Koalition sollen die vergangenen Wochen nicht friktionsfrei verlaufen sein. Hinter den Kulissen soll hart verhandelt worden sein. Dem Vernehmen nach haben sich die Grünen ihre Zustimmung zum Budget teuer abkaufen lassen.

Das Klimaschutzgesetz konnten sie zwar im Gegenzug nicht durchbringen, doch wird es zusätzliche Mittel für Klima-Maßnahmen wie ein Gebäudesanierungspaket geben und auch die Justiz soll offenbar 800 Millionen Euro mehr erhalten.

Mit den Ländern wurde Finanzminister Magnus Brunner (VP) bereits Anfang Oktober handelseins. Entsprechend dem neuen Finanzausgleich erhalten sie jedes Jahr zusätzlich 2,4 Milliarden Euro an frischem Geld.

60 Minuten geplant

Diesen Mittwoch wird Brunner seine zweite Budgetrede vor dem Nationalrat halten. Rund eine Stunde soll sie dauern. Dabei will Brunner auch darauf hinweisen, dass die wirtschaftliche Entwicklung in den meisten Industrienationen laut Prognosen schwächelt. Auch in Österreich wurden zuletzt die Prognosen revidiert.

In ihrer Herbstprognose gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute WIFO und IHS heuer von einer leichten Rezession aus, nachdem davor noch ein moderates Wachstum erwartet worden war.

Im Finanzministerium verweist man darauf, dass ein um ein Prozent niedrigeres Bruttoinlandsprodukt das Defizit um 0,5 Prozent hebe. Grund seien geringere Steuereinnahmen und höhere Ausgaben für Arbeitslosigkeit.

Laut Finanzministerium wird das Defizit 2024 daher 2,7 Prozent des BIP betragen, im April war das Ministerium noch von einem Defizit von 1,6 Prozent ausgegangen. Trotz des nun höheren Defizits könne Österreich die Maastricht-Kriterien einhalten, die eine Schulden-Obergrenze von drei Prozent vorsehen, betonte Brunner. "Die Stabilität des Staatshaushalts ist uns wichtig",

Insgesamt liegen im Budget 2024 die Ausgaben bei 123 Milliarden Euro. Die Regierung will bei der Verwendung der Mittel bestimmte Schwerpunkte setzen. So soll es Investitionsanreize, Steuersenkungen und Investitionen in die Energiewende geben, um die Konjunktur zu beleben.

Wie von Kanzler Karl Nehammer (VP) angekündigt, soll auch der Ausbau der Kinderbetreuung vorangetrieben werden. Nehammer hatte 4,5 Milliarden Euro bis 2030 versprochen. Im Rahmen des Finanzausgleichs wurde vereinbart, dass das erste Geld schon nächstes Jahr fließen wird.

Mehr Mittel soll zudem das Heer erhalten, zuletzt zeigte sich bei der Rückholung der Österreicher aus Israel, wie veraltet Österreichs militärisches Gerät ist. Nehammer erklärte am Wochenende, dass dem Heer zwei Milliarden Euro mehr als im letzten Finanzrahmen zur Verfügung gestellt werden, 70 Prozent davon sollen direkt in die Ausstattung fließen.

Aufgestockt werden zudem die Forschungs- und Wissenschaftsbudgets: Die Unis erhalten in den kommenden drei Jahren insgesamt 16 Milliarden Euro.

Eingerechnet wurden im Budget auch schon die etwaigen Ausgaben für den öffentlichen Dienst. Offenbar wurde für die Beamten und Vertragsbediensteten mit einer Lohnerhöhung von 9,4 Prozent kalkuliert.

