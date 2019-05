Brigitte Bierleins Übergangsregierung: Was kann sie, wie lange bleibt sie?

Verfassungsgerichtshof-Präsidentin Brigitte Bierlein ist zur Bundeskanzlerin designiert, auch der künftige Außen- und Justizminister stehen schon fest. Voraussichtlich am Montag sollen die Mitglieder der Übergangsregierung ernannt werden. Was kann und was darf das Expertenkabinett? Die OÖNachrichten beantworten die wichtigsten Fragen.

?Muss das Parlament zustimmen?

Nein. Von Beginn der Ersten Republik bis 1929 wurde die Bundesregierung vom Parlament gewählt, seither erfolgt die Ernennung durch den Bundespräsidenten. Mit der Angelobung ist das Kabinett rechtlich im Amt und voll handlungsfähig. Dem Nationalrat vorstellen wird sich die Übergangsregierung in der nächsten Sitzung. Diese ist regulär am 12. und 13. Juni, ob es zuvor eine Sondersitzung gibt, ist noch unbekannt. Der Nationalrat wählt eine Regierung zwar nicht ins Amt, kann sie aber – wie am Montag mit der Regierung Kurz geschehen – jederzeit mit Misstrauensvotum (einfache Mehrheit der Abgeordneten erforderlich) abberufen. Die Übergangsregierung von Brigitte Bierlein, die sich auf keine Koalitionsmehrheit stützen kann, muss deshalb mit Bedacht auf möglichst breiten Parteienkonsens gebildet werden.

?Wer macht die Gesetze?

Der Nationalrat beschließt Gesetze, daran ändert auch ein Regierungswechsel nichts. Bei der vorgezogenen Wahl im September wird auch nicht eine Regierung, sondern die Zusammensetzung des 183 Abgeordnete umfassenden Nationalrats neu gewählt. Über die Bildung einer Bundesregierung verhandeln die Parteien nach der Wahl, es ist üblich, dass der Bundespräsident zuerst die stimmenstärkste Partei mit Koalitionsverhandlungen betraut.

?Bestimmt nicht die Regierung?

Normalerweise schon: Der überwiegende Teil der Gesetzesentwürfe und beschlossenen Gesetzesvorlagen stammt von der Bundesregierung. Denn "reguläre" Regierungen bzw. Koalitionen haben ein Programm, das sie zu Beginn der Legislaturperiode ausverhandelt haben, und können sich im Nationalrat auf ihre Koalitionsmehrheit stützen. Der zweite Weg: Zumindest fünf Abgeordnete, derzeit also jeder Parlamentsklub, können schriftlich Gesetze als Initiativanträge einbringen. Gibt es, wie jetzt, keine aufrechte Koalition, entscheiden wechselnde Mehrheiten, das sogenannte "freie Spiel der Kräfte".

?Kann auch die Übergangsregierung Gesetze initiieren?

Natürlich, sie hat grundsätzlich die gleichen rechtlichen Kompetenzen wie jede andere Bundesregierung. Bierleins Expertenkabinett kann ebenso Regierungsvorlagen ins Parlament einbringen, Voraussetzung ist wie bisher ein einstimmiger Beschluss im Ministerrat. Sie kann sich aber auf keine Koalitionsmehrheit in den Ausschüssen und im Nationalratsplenum verlassen. Realistischerweise wir keine Übergangsregierung, die wenige Monate im Amt sein wird, Initiativen von längerfristiger Tragweite setzen. Auch, dass ein Budgetentwurf eingebracht wird – von einem Übergangs-Finanzminister, der es mit Übergangs-Ministern verhandeln müsste – ist sehr unwahrscheinlich. Beim Vollzug wären dann auch alle nicht mehr im Amt.

> Video: Wichtige Ressorts wie Finanz und Inneres sind noch vakant. Auch diesen stehen aber in den nächsten Monaten große Aufgaben bevor.

?Ist die Regierung international handlungsfähig?

Prinzipiell ja, die Bundeskanzlerin und ihre Minister können Österreich auch in den europäischen Räten vertreten. Politik-Experten befürchten aber, dass sie nicht das gleiche politische Gewicht in die Waagschale werfen können, zumal die Personen auch den europäischen Politikern weitgehend unbekannt sind. Das ist ein Nachteil, zumal nach den EU-Wahlen die europäischen "Top-Jobs" neu zu vergeben sind.

?Wie lange wird die Übergangsregierung im Amt sein?

Auf jeden Fall über den Tag der Nationalratswahl, der heuer im September sein wird, hinaus. Nach der Wahl starten dann die Koalitionsverhandlungen, deren Dauer ist nicht abschätzbar. Erst nach dem Abschluss kann Bundespräsident Alexander Van der Bellen eine neue Regierung angeloben. Im Schnitt dauerten seit 1945 Koalitionsverhandlungen in Österreich 60 Tage, am längsten mit 129 Tagen im Jahr 1962 vor Bildung einer ÖVP/SPÖ-Koalition, 124 Tage dauerte es bis zum ersten schwarz-blauen Kabinett nach der Wahl 1999.

> Video: Porträt von Brigitte Bierlein - Brigitte Bierlein sagt selbst, von ihrer Ernennung überrascht gewesen zu sein. Dabei hat sie in ihrer Karriere schon viele wichtige Ämter bekleidet.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ibiza-Affäre Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Heinz Steinbock Redakteur Innenpolitik h.steinbock@nachrichten.at