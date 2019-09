Briefwahl-Rekord: Mehr als eine Million Wahlkarten

Damit dürfte fast ein Fünftel der Stimmen im Sonntagabend verkündeten vorläufigen Ergebnis fehlen. 2017 war die SPÖ im Sonntags-Ergebnis noch Dritte, aber nach Auszählung der Briefwahl am Montag lag sie doch vor der FPÖ auf Platz zwei. Die meisten Briefwahlstimmen – die per Postweg abgegebenen – werden am Montag ausgezählt. Am Donnerstag folgen die in fremden Wahlkreisen abgegebenen Wahlkarten. Das Interesse an der Briefwahl ist stark gestiegen. Seit der Premiere 2008 hat sich die Zahl der angeforderten Wahlkarten fast verdoppelt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Wahlkampf Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.