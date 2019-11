Breite Front gegen Pflegelehre

Ein angeblicher Entwurf der Wirtschaftskammer für das Konzept einer Pflegeassistenzlehre ließ Mittwoch mehrere Organisationen gegen die Idee auftreten. Man lehne sie "strikt ab", betonten AK, GÖD und Pflegeverbände. Die Befürchtung ist, dass eine neue Koalition diesen Entwurf, der im September erstellt worden sein soll, "relativ schnell" umsetzt, sagte AK-Expertin Silvia Rosoli.

Eine Pflegelehre sei ein "Weg in die Sackgasse", so die Vertreter der Organisationen. Haupt-Kritikpunkt ist das jugendliche Alter von Lehrlingen, die dann schon mit 15 Jahren mit dem äußerst herausfordernden Feld konfrontiert wären. "Wir befürchten auf beiden Seiten massive Überforderung - sowohl bei den Lehrlingen, als auch bei den Pflegebedürftigen", so Rosoli. Pflege sei "viel herausfordernder geworden in den vergangenen zehn, zwanzig Jahren". Denn die Betroffenen werden nicht nur älter, sondern auch kränker.

Der "richtige Weg" sei vielmehr eine Ausbildung über eine berufsbildende höhere Schulen (BHS) mit dem Schwerpunkt Gesundheits- und Sozialberufe, führte der Vorsitzende der Gesundheitsgewerkschaft Reinhard Waldhör aus. Damit wäre auch die Möglichkeit einer stufenweisen Ausbildung gewährleistet.

Grundsätzlich drängte Rosoli auf mehr Tempo: "Uns rennt wie in der Frage des Klimas die Zeit davon."