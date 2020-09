Bregenz: Nach 30 Jahren wieder ein SP-Bürgermeister

Er setzte sich gestern in der Bürgermeister-Stichwahl mit 51,67 Prozent der Stimmen gegen den seit 1998 amtierenden VP-Bürgermeister Markus Linhart durch. Ritsch wird damit der erste sozialdemokratische Bürgermeister von Bregenz seit 30 Jahren.

Ritsch und Linhart traten bei diesen Gemeindewahlen bereits zum vierten Mal in der Bürgermeister-Direktwahl gegeneinander an, nach 2005 standen sie sich heuer zum zweiten Mal in einer Stichwahl gegenüber. Im ersten Wahlgang am 13. September hatte Linhart mit 43 Prozent noch einen klaren Vorsprung, Ritsch kam auf 34 Prozent. In der Stichwahl dürften vor allem viele Grün-Wähler für Ritsch gestimmt haben. Die Grünen sind mit 16,6 Prozent drittstärkste Kraft im Bregenzer Gemeinderat, hinter der ÖVP (39,3 Prozent) und der SPÖ (29,5 Prozent).

Für Ritsch, der von 2007 bis 2016 auch Vorarlberger SP-Landesparteichef war, ist es der lang ersehnte große politische Erfolg.

Erster grüner Bürgermeister

Auch der aktuelle SP-Landesparteichef Vorarlbergs, Martin Staudinger, eroberte gestern in seiner Heimatgemeinde Hard den Bürgermeistersessel in der Stichwahl gegen die VP-Amtsinhaberin Eva Maria Mair – und das deutlich: Staudinger erreichte 67 Prozent der Stimmen. Wermutstropfen für die Ländle-SP: Staudinger kündigte an, sich nun von der Landesparteispitze zurückziehen zu wollen.

Einen historischen Sieg feierten gestern die Grünen: Der 57-jährige Augenarzt Frank Matt wird erster grüner Bürgermeister Vorarlbergs. Er setzte sich in Lochau am Bodensee in der Stichwahl mit 54,5 Prozent gegen Amtsinhaber Michael Simma (VP) durch.