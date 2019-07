Brandstätter hält sich zu Koalition mit Kurz bedeckt

An der Seite seiner nunmehrigen Parteichefin warb Brandstätter, der wie berichtet für die Neos auf dem zweiten Listenplatz für die Nationalratswahl kandidiert, für die Pinken.

Sein Ziel sei, dass die Neos zulegen und die FPÖ nicht mehr in der Regierung vertreten ist, so Brandstätter, der nicht Parteimitglied werden will. Er will sich auf Wissenschaft und Forschung fokussieren und die volle Legislaturperiode von fünf Jahren Abgeordneter bleiben. Bei einer aktuellen Gesundenuntersuchung habe er "Werte wie ein junger Bursch" gehabt, betonte der 64-Jährige.

Ministeramt im Visier?

Über eigene Ministerambitionen und einen pinken Regierungseintritt wollte Brandstätter wenig sagen. Auch der Frage, ob Ex-Kanzler Sebastian Kurz (VP) für ihn ein möglicher Koalitionspartner sei, wich er aus. Erst diese Woche hatte Brandstätter sein Buch "Kurz und Kickl – ihr Spiel mit Angst und Macht" veröffentlicht, in dem er Kurz zwar vorwirft, "brutalen Druck" auf Medien ausgeübt zu haben, aber noch viel härter mit der FPÖ ins Gericht geht.

Folgen könnte Brandstätters Wechsel für seine Frau, Patricia Pawlicki, haben: Der ORF will "zu gegebenem Zeitpunkt" entscheiden, ob sie weiter das Parlamentsmagazin "Hohes Haus" moderiert.

