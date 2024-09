Brandmauern, Erfolge, Reformen und Skandale

"Stabilität statt Chaos": Die ÖVP nahm eine Pressekonferenz zum Anlass, auf die vergangenen fünf Regierungsjahre zurückzublicken. Klubobmann August Wöginger sagte, es sei "wichtig, dass die Menschen wissen, was in den vergangenen Jahren umgesetzt wurde". Über die Abschaffung der kalten Progression etwa habe man "seit Jahrzehnten diskutiert", die aktuelle Bundesregierung habe sie umgesetzt. Die Bilanz insgesamt sei "mehr als herzeigbar", befand der schwarze Klubobmann. Von einer Koalition mit der FPÖ unter Herbert Kickl distanzierte man sich erneut. Die ÖVP stehe für "Stabilität statt Chaos". Wer Nehammer wähle, wisse "was er bekommt".

Klubobmann August Wöginger (ÖVP) Bild: EVA MANHART (APA)

"Speerspitze gegen FPÖ": SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Babler präsentierte seine Partei noch einmal als "Brandmauer" gegen die Freiheitlichen: "Ich werde alles geben, um eine Speerspitze gegen eine Regierungsbeteiligung der FPÖ zu sein", sagte Babler. Mit Kritik sparte er auch nicht an der ÖVP. Diese sei "bereit, die FPÖ in eine Regierung zu holen, womit sie Taktik vor Demokratie stellt". Zusätzlich hatte man die NS-Zeitzeugin Maxi Plotnarek bei dem Pressetermin auf dem Wiener "Platz der Menschenrechte" dabei, die vor der FPÖ warnte: "Wenn ich Kickl anhöre, glaube ich, Hitler und Konsorten reden."

Grete (Maxi) Plotnarek und SPÖ- Parteichef Andreas Babler Bild: HELMUT FOHRINGER (APA)

"Nehammer kann es nicht": Die Freiheitlichen versuchten gestern, sich erneut deutlich von der ÖVP abzugrenzen. "Nehammer kann es nicht", sagte Generalsekretär Michael Schnedlitz. Aufgezählt wurden angebliche Verfehlungen und ÖVP-Skandale. Nehammers Bilanz als Kanzler sei ein Armutszeugnis und "ein Desaster". Der Regierungschef versuche durch Wählertäuschung vom eigenen Unvermögen abzulenken. Die ÖVP sei eine Partei, die von Machtmissbrauch lebe und "zutiefst korrupt" sei.

FPÖ Generalsekretär Michael Schnedlitz Bild: ERWIN SCHERIAU (APA)

"Kraft gegen Stillstand": Die Neos warben indes um Sympathisanten von ÖVP und Kleinparteien. Bei Letzteren zweifelte Generalsekretär Douglas Hoyos, dass sie die Vier-Prozent-Hürde schaffen würden. Seine Partei sei die "einzige Kraft für Reformen". Gleichzeitig warnte er vor "Stillstand" unter möglichen Regierungen ohne Neos-Beteiligung. Wahlziel sei, so stark zu werden, "dass es uns in der Regierung braucht".

Generalsekretär Douglas Hoyos (Neos) Bild: EVA MANHART (APA)

