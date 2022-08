BP-Wahl: Wlazny jüngster Kandidat, Van der Bellen drittältester

Der Bierpartei-Gründer ist am Wahltag 35 Jahre alt. Quasi fix ist hingegen, dass mit Amtsinhaber Alexander Van der Bellen der drittälteste jemals angetretene Kandidat am Stimmzettel stehen wird - nur Richard Lugner und Robert Jungk waren älter. Van der Bellen beging am 18. Jänner seinen 78. Geburtstag. Bei der Wahl am 9. Oktober ist er damit nur etwas jünger als Lugner im Jahr 2016: Der Baumeister war damals im Alter von 83 Jahren in den Wahltag gegangen.

Zukunftsforscher mit zwei Monaten Vorsprung

Zweitältester Kandidat war knapp vor Van der Bellen Robert Jungk. Der für die Grünen angetretene Zukunftsforscher ging mit 78 Jahren und elf Monaten in die Wahl 1992 - Van der Bellen ist am diesjährigen Wahltag 78 Jahre und knapp neun Monate alt. 78 Jahre alt war am Wahltag 1951 auch Theodor Körner. Der SPÖ-Politiker feierte allerdings erst gut zwei Wochen vor dem Urnengang seinen Geburtstag.

Einigermaßen knapp ging es auch für Wlazny zu: Der Arzt und Sänger der Punkband "Turbobier" übertrifft das Alterslimit, ab denen man in Österreich zur Bundespräsidentschaftswahl antreten kann, nur um ein knappes Jahr - denn seinen 35. Geburtstag feierte er erst am 27. Dezember 2021.

Zweitjüngste jemals angetretene Kandidatin war Gertraud Knoll. Die unabhängige Kandidatin war 1998 am Wahltag 39 Jahre alt.

Gertraud Knoll Bild: Vowe: Weihbold Volker (OON)

Der wohl fix antretende FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz wird am Wahlabend 60 Jahre alt sein (geboren 29. Juli 1962). Schaffen auch MFG-Chef Michael Brunner und Ex-FPÖ- bzw. BZÖ-Politiker Gerald Grosz den Sprung auf den Stimmzettel, so sind sie bei ihrem Antreten dann 61 Jahre (Brunner, geboren am 12. November 1960) bzw. 45 Jahre (Grosz, geboren am 15. Februar 1977) alt.