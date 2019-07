BP-Wahl: Republik klagte 16 Wahlleiter auf Schadenersatz

Zwei von ihnen haben die geforderte Summe bereits beglichen, bestätigte ein Sprecher des Innenministeriums. "Über den Rest entscheiden die Gerichte", sagte er. Gegen die 16 weiteren Personen wurden Klagen eingebracht. Laut einem Bericht des "Standard" sollen die 18 Wahlleiter jeweils 36.000 Euro bezahlen, das wären insgesamt 648.000 Euro. Im Innenministerium wollte man sich nicht zu den Summen äußern.

Den Villacher Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) will die Klage bekämpfen. Laut ORF-Kärnten haben unter anderem auch die Bezirkshauptleute von Wolfsberg und Villach-Land angekündigt, die Zahlungsaufforderung zu beeinspruchen.

Dem "bedingten Zahlungsbefehl" des Innenministeriums bzw. der Finanzprokuratur will Albel nicht nachkommen, kündigte sein Anwalt Meinhard Novak an. Im Zahlungsbefehl wird das "Fehlverhalten" Albels und der anderen Behördenleiter als "kausal für die Merhaufwendungen in Höhe von 8,47 Millionen Euro" für die Wiederholung des zweiten Wahlganges zur Bundespräsidentenwahl 2016 bezeichnet.

Anwalt Novak will das Verfahren "durch alle Instanzen bis zum Obersten Gerichtshof" führen. Zudem will er sich auch "an den Verfassungsgerichtshof wenden, wegen Verletzung des Gleichheitssatzes und Diskriminierungsverbot". Es gebe "österreichweit verschiedenste unterschiedliche Entscheidungen vom Freispruch wegen Amtsmissbrauch, Diversion und Verurteilungen" in der Causa Bundespräsidentenwahl, erklärte er.

Der Verfassungsgerichtshof hatte den zweiten Wahlgang 2016 unter anderem wegen Rechtswidrigkeiten in 14 Bezirkswahlbehörden aufgehoben. Deren Leiter wurden im März von der Finanzprokuratur zur Anerkennung ihrer Ersatzpflicht aufgefordert. Denn durch die Wiederholung des zweiten Wahlgangs seien nicht nur den Gemeinden und Ländern, sondern auch dem Bund Mehraufwendungen in der Höhe von zumindest 8,47 Mio. Euro entstanden.