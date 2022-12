Bonus: Rauch verteidigt Brutto-Auszahlung

Von einem "spürbaren Nettoeffekt" für alle in der Pflege Arbeitenden sprach Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) bei der Präsentation des 2000-Euro-Pflegebonus. Dass dieser brutto ausgezahlt wird, dem Gesundheitspersonal nach Abzug der Lohnnebenkosten aber oft nicht einmal 1000 Euro netto übrig bleiben, löst wie berichtet heftige Kritik bei Betroffenen und Gewerkschaften aus.

"Die Zuschüsse sind bewusst als normaler Gehaltsbestandteil ausbezahlt", rechtfertigte Johannes Rauch gestern die Brutto-Auszahlung. Denn so seien die Zuschüsse pensionswirksam. Auch ÖVP-Klubobmann August Wöginger kann die Kritik der Gewerkschaften nicht nachvollziehen: "Jene Gewerkschaften, die sich bei den Lohnverhandlungen gerade vehement gegen Einmalzahlungen wehren, verlangen nun für die Mitarbeiter in der Pflege eine steuerfreie Einmalzahlung. Das verstehe, wer will." Für das Gesamtjahr 2022 wurde der Gehaltszuschuss rückwirkend einmalig ausgezahlt. Kommendes Jahr soll der Zuschuss möglichst rasch monatlich ausgezahlt werden. Österreichweit profitieren rund 150.000 Personen (Voll- sowie Teilzeitbeschäftigte) von der Maßnahme.

Insgesamt stelle der Bund pro Person deutlich mehr als ein durchschnittliches Monatsgehalt zur Verfügung, so Rauch und Wöginger. 570 Millionen Euro hat der Bund dafür eingeplant.

