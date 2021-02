Weiterhin hohe Wellen schlägt in der Justiz und unter Juristen die Kritik der VP an der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die wegen Korruptionsverdachts u. a. gegen Finanzminister Gernot Blümel (VP) ermittelt. In einer Petition fordern Richter, Staatsanwälte und Hochschulprofessoren die "Unabhängigkeit der Justiz auf allen Ebenen" ein. Einer von ihnen ist der Strafrechtsexperte Alois Birklbauer, Professor für Strafrecht an der Johannes Kepler Universität Linz.