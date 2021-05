Blümel entschuldigt sich für Gezerre um Aktenlieferung

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat seine Vorgehensweise im Streit um Aktenlieferungen für den Ibiza-Untersuchungsausschuss verteidigt und sich dafür entschuldigt, sollte der Eindruck entstanden sein, dass er die Verfassung nicht achte. Er sei ein "überzeugter Demokrat und Patriot" und fühle sich "der Verfassung und den Institutionen zu tiefst verpflichtet". "Wenn ein anderer Eindruck entstanden ist, tut es mir leid. Dafür möchte ich mich aufrichtig entschuldigen".

Video: Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) spricht im ZiB2-Interview darüber, warum er die Akten für den "Ibiza"-U-Ausschuss lange zurückgehalten hat, über eine mögliche Abschaffung der Wahrheitspflicht für Auskunftspersonen im U-Ausschuss und den Antrag auf eine Ministerklage der Opposition.

Er zeigte sich in der "ZiB2" Montagabend bereit, über eine Herabstufung der Geheimhaltungsstufe der gelieferten Akten mit den Abgeordneten zu sprechen und die Akten auch elektronisch zu liefern. Blümel hatte vom U-Ausschuss geforderte Unterlagen erst nach einem Exekutionsantrag des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) geliefert, sie wurden dabei als "geheim" klassifiziert und nur in Papierform ausgehändigt. Nun zeigte sich Blümel bereit, die Klassifizierung herunterzustufen und elektronisch zu liefern. Auf die Frage von "ZIB 2"-Moderator Armin Wolf, ob er nach den Forderungen von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) und Tourismusminister Elisabeth Köstinger (ÖVP) ebenfalls für eine Abschaffung der "Wahrheitspflicht" in Untersuchungsausschüssen sei, wollte Blümel nur insofern antworten: "Das steht für mich nicht zur Debatte." Wie er dazu stehe, wollte er auf mehrfache Nachfrage nicht sagen: Er kenne keine entsprechenden Vorschläge im Detail.

Er verteidigte aber gleichzeitig seine Vorgehensweise. Der Aktenlieferungsantrag des Ausschusses sei so weitgefasst gewesen, dass Geschäftsgeheimnisse Dritter und Krankenstanddaten von Mitarbeitern dem Parlament bekannt gegeben werden mussten. Es seien ganze Emailpostfächer angefordert worden, die zahlreiche Daten enthalten haben, die nichts mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun haben, erklärte Blümel. Deswegen habe man mit der Lieferung so lange gezögert. Sein Verhalten sieht der Minister selbst als "vorbildlich". "Das nehme ich für mich in Anspruch", sagte der Finanzminister, der in einem anderen Verfahren als Beschuldigter geführt wird. Ihm wird Bestechlichkeit und Bestechung vorgeworfen. Die Justiz ermittelt, es gilt die Unschuldsvermutung.

Rücktritt? „Dazu wird es nicht kommen“

Er sei "sehr sensibel vorgegangen, um alle Rechte zu wahren". Das Ministerium habe viele rechtliche Argumente. Dass der VfGH am Ende gegen das Ressort entschieden habe, kommentierte Blümel mit den Worten: "Im Nachhinein ist man immer klüger". Er erinnerte aber auch daran, dass auch das Justizministerium eine Meinungsverschiedenheit bezüglich der Herausgabe des Ibiza-Videos mit dem U-Ausschuss gehabt habe und der VfGH angerufen werden musste.

Auf die Frage von Armin Wolf, ob er zurücktreten werde, sollte es zu einer Anklage kommen, wollte Blümel nicht antworten. Nur so viel: "Dazu wird es nicht kommen, weil ich weiß, dass ich unschuldig bin." Das antwortete der Finanzminister dafür wortgleich mehrfach auf die ebenfalls mehrfach wiederholte Frage des Moderators.