Blaues Oktoberfest in Linz ohne Selfies und Feierlaune

Selfies mit den Ehrengästen Klubobmann Herbert Kickl und LH-Vize Manfred Haimbuchner gab es demnach auch nicht. Aber: "Man muss die Feste feiern, bevor sie Sinnlosregeln zum Opfer fallen", bedankte sich Kickl, dass die Linzer sich "das trauen".

Erst vor wenigen Tagen war der Klubobmann in Wien-Simmering auf einer FPÖ-Wahlveranstaltung. Dann hieß es, er sei auf einer illegalen Corona-Party gewesen, erzählte er. Aber das stimme nicht, die Location habe "ein Dacherl mit offenen Seiten" gehabt, wo die "Aerosole frei fliegen" konnten, genauso wie es Minister Heinz Faßmann für die Klassenzimmer mit dem Durchlüften fordere. Mit gewohnter Angriffslustigkeit gepaart mit Untergriffen entlockte Kickl den ordnungsgemäß an Tischen Sitzenden doch einige Lacher, wenn er etwa meinte, dass er sich weniger vor dem "Killervirus" als vor "geistigen Einzellern auf der Regierungsbank" fürchte.

Gastgeber Vizebürgermeister Markus Hein stimmte die Festgemeinde gleich auf den blauen Kurs ein: "Für Brandstiftung wird man hier sicher kein Ticket bekommen", untermauerte er einmal mehr, warum "Flüchtlinge aus Moria in Österreich nichts zu suchen haben". Zum Gesundheitsthema Corona übergab er das Mikrofon an den dafür zuständigen Stadtrat Michael Raml: "Schluss mit dem Corona-Wahnsinn, um Österreich zu entfesseln", lautete seine Botschaft. Entfesselten Applaus vom Publikum gab es dafür nicht. Überhaupt hatte es den Anschein, dass die Gäste nicht so recht in Feierlaune waren. "Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit" kam nur wenigen über die Lippen. Aber Mitsingen ist in Corona-Zeiten problematisch. "Keinerlei Gefahren, keinerlei Risken", wurde der Moderator nicht müde zu betonen.

Zur Desinfektion nahm Haimbuchner auch mal gleich einen Schluck Bier. Er propagierte ein "weg von der dummen Teststrategie" und der "fatalen, legistischen Politik in Wien", die die Gastro-Kultur zugrunde richte und Tourismus und Arbeitsplätze vernichte. Die Ampel, so schlug er Minister Rudolf Anschober vor, sollte er durch einen Kreisverkehr ersetzen, denn es sei eh egal, wo man ausfährt. "Setzt man noch einen Baum in der Mitte, dann ist er auch grün".

Nach zwei Stunden Reden war es dann soweit: Die Gäste griffen zu den Österreichfahnen, Haimbuchner zum Hammer und stach das Bierfass an. "Die Kurvenschneider" freuten sich, dass sie nach 83 Absagen in dem Jahr beim blauen Oktoberfest live aufspielen konnten - ihr letzter Auftritt für heuer. "Wir rocken jedes Zelt auf der ganzen großen Welt", klang es durch den Gastgarten, doch in Linz blieben die rund 350 genehmigten Gäste "total diszipliniert", denn "wir sind ja gesetzestreue Bürger, auch wenn man nicht mit allen Maßnahmen einverstanden ist", so der Moderator.

