Blauer Wahlkampfauftakt mit scharfen Tönen

Die Choreografie ist mittlerweile eine erprobte und bekannte: Zuerst Schlagerstimmung mit John Otti und seiner Band samt Fahnenschwingen und Mitschunkeln, Würstel und Bier, schließlich der Einmarsch der Redner samt Kunstnebel und Musik. Diesem Rezept folgte auch der offizielle Wahlkampfauftakt der FPÖ am Samstag Vormittag in der Plus City. Die Stimmung war schon ab halb zehn bestens, den Aufforderungen von John Otti „die Fahnen zum Himmel rauf“ zu schwenken, kamen die laut FPÖ anwesenden 5000 Anhänger gerne nach. Zur Otti geschmetterten FPÖ-Hymne „Immer wieder Österreich“ marschierten schließlich Spitzenkandidat Norbert Hofer, Herbert Kickl und FP-Landeschef Manfred Haimbuchner ein. Händeschüttelnd und winkend ging es den Luftballon-bestückten Weg entlang, samt kurzem Falschabbiegen, aber mit festem Dauerlächeln.

Erster Redner war Hausherr Haimbuchner, der Hofer den „richtigen Mann, zur richtigen Zeit, am richten Ort“ nannte. Überhaupt habe die FPÖ mit den beiden „Berts“ – Norbert und Herbert – ein „dynamisches Duo“ für diese Wahl. Warum müsse man überhaupt wählen, stellte Haimbuchner in den Raum und lobte die vergangene Regierung, deren Maßnahmen eine „Leistungs- und Fairnessoptimierung für Österreich“ gebracht hätten. Seine Frage beantworte er gleich selbst: „Die ÖVP hat einen vermeintlich schwachen Moment des Partners für Macht und Taktikspielchen genützt.“ Wie in den nachfolgenden Reden von Kickl und Hofer, galt die blaue Kritik beim Wahlkampfauftakt vor allem der ÖVP und dem „kürzesten Ex-Kanzler Kurz“. „Sich einerseits als gut frisierter Saubermann zu präsentieren und andererseits Millionen an Spenden sammeln – das geht sich nicht aus“, so Haimbuchner, der betonte: „Hohe Spenden haben in der Politik nichts verloren.“ Für die Zeit nach der Wahl prognostizierte er, dass „kein Weg an der FPÖ vorbeiführen“ werde, wenn es um eine „vernünftige Regierung gehe.“ Auch in Oberösterreich lasse er sich die „gute Arbeit nicht zerstören: „Wir werden auch über 2021 hinaus ein starker Faktor werden.“

Zum deftigen Rundumschlag samt blauem Pointenfeuerwerk holte dann Herbert Kickl aus. Und dabei machte er, sehr zur Freude der Besucher, vor niemandem Halt. Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer – das „fleischgewordene Bonzentum der SPÖ -, die Neos – eine „politische Söldnertruppe in schweinchenrosa“, die ÖVP- „Ihr muss man Eisenstangen in die Haxen montieren, damit sie nicht dauernd weiche Knie bekommt“ – , Bundespräsident Alexander Van der Bellen - „Ich habe ihm gesagt, dass ich mich nicht ändern werde. Da ist ihm die Zigarette aus dem Mund gefallen“- und Kardinal Schönborn – „Wir können gerne über Rechtsstaatlichkeit reden, aber dann müssen wir auch einmal schauen, wie die Bilanzen bei den Kirchensteuern sind.“ Nach dem Ende der Koalition müsse man aufpassen, bei den Schwarzen: „Der Inhalt ist beliebig, aber in der Struktur sind sie wirklich machtversessen. Damit das alles nicht so schlimm ausschaut, hat sich die schwarze Braut türkis aufgebrezelt.“ Trotzdem gebe es keine Alternative zu einer neuerlichen türkis-blauen Koalition, sonst drohe ein Linksruck. Sich selbst stilisierte er zum Staatsfeind Nummer eins, der aber „all diese Bezeichnungen wie einen Orden“ trage. Immerhin habe er hart dafür gearbeitet und: „Ich bin nicht der Böse. Ich bin nur zu den Bösen böse.“

Inhaltlich gleich, aber im Ton gemäßigter – was sich auch gleich in der Stimmung zeigte – war anschließend die Rede von Norbert Hofer. Er beschwor die „blaue Familie“: „Je mehr wir angegriffen werden, desto stärker werden wir.“ Anhand zahlreicher Seitenhiebe auf das rot-grüne Wien stellte Hofer die Regierungsarbeit der vergangenen eineinhalb Jahre dar. Hofer definierte auch gleich Koalitionsbedingungen: „Wir werden nicht vom Tisch aufstehen bei den Regierungsverhandlungen, bevor es nicht eine ordentliche Finanzierung für Soldaten gibt.“ Etwas zurückhaltender gab er sich bei der Abschaffung der ORF-Gebühren, die sein Vorgänger Heinz-Christian Strache (FP) zu einer Bedingung gemacht hatte. Hofer dazu: „Darüber könnt ihr dann selbst entscheiden.“ Denn mit der FPÖ sei mehr direkte Demokratie garantiert. Als weiteren Schwerpunkt nannte Hofer den „Schutz vor dem radikalen Islamismus“, denn: „Der Islam ist kein Teil unserer Kultur, kein Teil unserer Geschichte und wird es auch nie werden.“ Man wolle wieder regieren, aber: „Die Entscheidung liegt bei der ÖVP. Wir können auch Opposition sehr gut.“