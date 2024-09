Blauer Wahlkampf in Wels: Der "Volkskanzler" auf dem Volksfest

FP-Wahlveranstaltungen haben ihren gewohnten Ablauf. Beim Einzug von FP-Chef Herbert Kickl ertönt am Samstagvormittag in Wels "Wir sind eine große Familie", auf den Tischen stehen rot-weiß-rote Fahnen, die als Zeichen des Patriotismus geschwenkt oder ob der Hitze als Ersatzfächer benützt werden. Am Ende wird "Immer wieder Österreich" angestimmt. Dazwischen fließt viel Bier.